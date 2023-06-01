رئيس جامعة المنوفية يتفقد معارض وأقسام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء

شارك الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، فى فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية والذى يقام بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة برعاية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ورئيس جامعة الشارقة بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة وحضور عدد كبير من الجامعات الروسية والعربية.

وزار رئيس جامعة المنوفية، أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

وأشاد رئيس الجامعة بالأكاديمية الرائدة عالميا فى الأبحاث العلمية الخاصة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك والتى تهدف إلى تطوير وتعميم العلوم والثقافة الفلكية والفضائية في الوطن العربي عامة وفي دولة الإمارات خاصة، كما تساهم الأكاديمية فى خدمة وتوعية المجتمع في جميع مجالات علوم الفضاء.

وتفقد رئيس الجامعة بمرافقة الوفد أقسام ومعارض الأكاديمية التى تضم القبة الفلكية ومعرض الفلك ومعرض الفضاء ومعرض الكون في القرآن الكريم والمرصد الفلكي والحديقة الكونية.