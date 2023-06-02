مسئول كبير بالزراعة يتقاضى الملايين لتسهيل الاستيلاء على 500 فدان بموقع متميز

أحال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا كلا من رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية ورجلا اعمال ومستشار بشركة كبيرة إلى محكمة الجنايات لاتهام الاول بطلب وأخذ رشوة مالية من الثلاثة الآخرين تقدر بمليون و 800 الف جنيه

تفاصيل رشوة المسئول الكبير

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه بوساطة المتهمين الرابع والخامس على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تخصيص مساحة لخمسمائة فدان ولاية الهيئة بمحافظة بني سويف لشركته.



كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسِه عَطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب مبلغ مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه أخذ منها مليون وعشرة آلاف جنيه بوساطة المتهمين الخامس والسادس على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تعديل نشاط ثلاث قطع أراضي ولاية الهيئة بمحافظة الدقهلية من نشاط زراعي إلى إنتاج حيواني وخدمي والتصريح بإنشاء سور على قطعتين.