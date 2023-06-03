أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. جيل بايدن: شكرًا مصر أم الدنيا

أخبار مصر.. كتبت جيل بايدن عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فور وصولها القاهرة "شكرًا لكم على الترحيب الحار في مصر أم الدنيا".. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



جيل بايدن عقب وصولها مصر: "شكرا على استقبال أم الدنيا"

كتبت جيل بايدن عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فور وصولها القاهرة موجهة الشكر لقرينة الرئيس: "شكرًا لكم على الترحيب الحار في مصر أم الدنيا".

الري: تنفيذ خطة التطهيرات ستكون ضمن عناصر تقييم مستوى أداء قيادات الوزارة

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم بزيارة تفقدية لمحافظتى القليوبية والشرقية لمتابعة موقف المنظومة المائية بالمحافظتين.

بعد غياب 20 عاما.. مصر تفوز بمقعد بالمجلس التنفيذي لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية

فازت مصر - ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية إحدى الهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني - بمقعد بالمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، لمدة أربعة أعوام من عام 2023 وحتي عام 2027،

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



من الجامع الأزهر| جيل بايدن : تعزيز قيم السلام تشكّل أرضية مشتركة للشعوب

أكدت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، أهمية تعزيز قيم السلام والتسامح والعدالة، والتي تشكل أرضية مشتركة بين الشعوب.

برعاية الرئيس السيسي وأمير قطر | إطلاق مبادرة لدعم وإغاثة الشعب السوداني

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بـ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

جيل بايدن تلتقط الصور التذكارية في الجامع الأزهر

زارت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، اليوم الجمعة، الجامع الأزهر.

وكان في استقبال قرينة الرئيس الأمريكي لدى وصولها، رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف.

السيسي لـ جيل بايدن: مصر تعتز بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع أمريكا

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



مواقع أثرية ومتاحف تطبق نظام الدفع بالكروت البنكية لشراء تذاكر الدخول

ذكرت وزارة السياحة والآثار، انه خلال الفترة القليلة الماضية، تبدأ تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة عدد من المواقع

رئيس البريد المصري يبحث تعزيز التعاون مع Visa Inc

بحث الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري؛ معو ريان مكينيرني، الرئيس التنفيذي لـ "Visa Inc". سبل تعزيز أوجه التعاون بين البريد المصري وشركة فيزا العالمية على هامش منتدى مدفوعات فيزا للشرق الأوسط وأفريقيا ووسط أوروبا بهولندا.

لخدمة جماهير الأهلي أمام الوداد .. مد تشغيل المترو ساعة زيادة

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو مد تشغيل القطارات ساعة زيادة بعد منتصف الليل حتى الواحدة صباحًا، لخدمة جماهير الأهلي.

هيئة الدواء تحذر من عبوات فياجرا مقلدة وتوضح طرق اكتشاف الأصلية

حذرت هيئة الدواء المصرية من عبوات مقلدة من “ فياجرا Viagra 100 mg ” وذلك من خلال منشورها الدوري ،الذي حمل عنوان “ غش تجاري ”

المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية يشيد بدور الدولة المصرية في دعم ومساندة السودان

أصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جلسته المنعقدة اليوم الجمعة برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة رعوية بخصوص الأحداث التى تشهدها دولة السودان حاليا.

البابا تواضروس يترأس الجلسة الختامية للمجمع المقدس بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي

عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم جلسته العامة في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، وحضور ١٠٧ من أعضائه البالغ عددهم ١٣٨ عضوًا.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



9 سنوات من حكم السيسي.. طفرة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي طفرة كبيرة ونقلة نوعية على جميع المستويات خلال السنوات التسع الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسة في عام 2014 في ضوء ثقل مصر السياسي ومستقبلها الواعد وفي ظل خطى ثابتة تمضي بها على طريق البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.

حقيقة هدم مساجد آل البيت وإقامة مشروعات استثمارية.. وزارة الأوقاف ترد بالأدلة

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية فيديو يزعم اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد "آل البيت" لصالح مشروعات استثمارية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



رئيس تنشيط السياحة يعقد لقاءات مهنية بموسكو لدفع الحركة من السوق الروسي

عقد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة

بشرى من الأرصاد خلال الساعات القليلة المقبلة.. تفاصيل

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن الأجواء لا تزال شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حتى جنوب الصعيد، والحرارة الآن على القاهرة 38 درجة بينما تختلف الأجواء

حصاد الزراعة.. الإفراج عن أعلاف جديدة وافتتاح معرض الزهور

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 145، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، في الفترة من 26 مايو وحتى 1 يونيو الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة

لميس الحديدي وعمرو أديب يتألقان من حفل زفاف ولي العهد الأردني

علقت الإعلامية لميس الحديدي، علي حضورها حفل زفاف الأمير الحسين ولي العهد الأردني، نجل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، برفقه زوجها الإعلامي عمرو أديب.