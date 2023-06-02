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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى من الأرصاد خلال الساعات القليلة المقبلة.. تفاصيل

صدى البلد

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن الأجواء لا تزال شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حتى جنوب الصعيد، والحرارة الآن على القاهرة 38 درجة بينما تختلف الأجواء تماما على السواحل الغربية فدرجة الحرارة في الإسكندرية ومطروح 22 درجة، ومن المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة هبوب رياح شمالية غربية على إثرها تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض النسبي على القاهرة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتهيأ فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 21
العاصمة الإدارية 35 22
6 أكتوبر 34 21
بنهــــا 34 22
دمنهور 33 22
وادى النطرون 33 22
كفر الشيخ 32 21
المنصورة 32 21
الزقازيق 33 22
شبين الكوم 34 22
طنطا 34 21
دمياط 33 21
بورسعيد 28 21
الإسماعيلية 35 24
السويس 34 24
العريش 26 20
رفح 27 20
رأس سدر 37 26
نخل 38 18
كاترين 30 14
الطور 39 26
طابا 36 24
شرم الشيخ 40 28
الاسكندرية 27 20
العلمين الجديدة 27 20
مطروح 26 18
السلوم 27 19
سيوة 33 23
رأس غارب 37 26
الغردقة 39 27
سفاجا 38 26
مرسى علم 39 28
شلاتين 37 25
حلايب 35 28
أبو رماد 34 25
رأس حدربة 35 25
الفيوم 37 25
بني سويف 37 25
المنيا 38 24
أسيوط 39 25
سوهاج 41 26
قنا 42 27
الأقصر 42 27
أسوان 43 29
الوادى الجديد 43 28
أبوسمبل 43 27

الأرصاد شديدة الحرارة الساعات القليلة المقبلة القاهرة درجات الحرارة

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