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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لميس الحديدي وعمرو أديب يتألقان من حفل زفاف ولي العهد الأردني

لميس الحديدي وعمرو
لميس الحديدي وعمرو أديب من حفل زفاف الأمير الحسين

علقت الإعلامية لميس الحديدي، علي حضورها حفل زفاف الأمير الحسين ولي العهد الأردني، نجل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، برفقه زوجها الإعلامي عمرو أديب.

 

ونشرت لميس الحديدي صورًا برفقه عمرو أديب من حفل الزفاف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت لميس الحديدي كاتبة: “شرفنا بحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني #الامير_الحسين_بن_عبدالله_الثاني و #رجوة_آل_سيف .. الف مبروك لجلاله الملك عبد الله الثاني و للغاليه على قلوبنا #الملكه_رانيا_العبدالله . كان زفافا مليئا بالفرح ليس فقط بين المدعوين اللذين جاءوا بمحبه من كل انحاء العالم، و لكن بين كل اطياف الشعب الاردني من كل بقاع الاردن. هو فرح الاردنيين في مضارب بني هاشم. شكرا لجلاله الملك و الملكه علي كل الكلمات الرقيقه التي اسعدتمونا بها و شكرا لكل اهل الاردن علي علي الحب و الفرح الذي دخل قلوبنا جميعا . (صور الفندق ماقبل الحفل) #نفرح_بالحسين”.

وأقيمت مراسم حفل زفاف الأمير الحسين ولي العهد الأردني في قصر الحسينية بحضور وفود من مختلف أنحاء العالم.

وشارك في حفل الزفاف فقرات فنية وموسيقية واستعراضية للتعبير عن البهجة والفرحة بزواج الأمير الحسين نجل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

ووصل موكب الأمير الحسين ولي العهد الأردني وقرينته إلى قصر الحسينية، وأقيمت عروض عسكرية احتفالا بزفاف الأمير الحسين وزوجته.

ووسط أجواء احتفالية، عُقد قران الأمير الحسين ولي العهد الأردني على رجوة آل سيف في حفل زفاف مهيب بالأردن.

واستقبل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وقرينته، ضيوف الأردن من مختلف أنحاء الأردن الذين حرصوا على حضور فعاليات حفل زفاف الأمير الحسين.

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