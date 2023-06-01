الملك عبد الله الثاني يستقبل زعماء العرب خلال حفل زفاف نجله بقصر زهران

عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف، في شرفة المراقبة وسط حدائق قصر زهران ذات المناظر الطبيعية الخلابة، وانسجم تصميم الشرفة الأنيق بتفاصيله من أقواس وأعمدة حجرية منحوتة مع الطراز المعماري للقصر المتمثل بأنماط التصميم الإسلامية والأرابيسك لتشكل حالة من الانسجام مع طبيعة الحفل.

وكان ولي العهد الأمير الحسين مرتديا بذلة مستوحاة من تصميم البذلة التي ارتداها الملك عبد الله الثاني في حفل زفافه.





وقف الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا، في قصر زهران العامر لاستقبال الزعماء العرب والضيوف من جميع أنحاء العالم قبل عقد قران نجله في قصر زهران بالأردن.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله كانا قد وصلا إلى قصر زهران وسط عمّان الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاها.

واستقبل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا الضيوف، حيث يحضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصا من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.