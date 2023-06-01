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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عروض عسكرية.. الأمير الحسين وقرينته يصلان قصر الحسينية بالأردن

موكب الامير الحسين
موكب الامير الحسين

وصل منذ قليل موكب الأمير الحسين ولي العهد الأردني وقرينته إلى  قصر الحسينية، وأقيمت عروض عسكرية احتفالا بزفاف الأمير الحسين وزوجته .

 

مشاهد من مسير الموكب الأحمر في عقد قران ولي عهد الأردن والأميرة رجوة

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وقدم مجموعة من الشباب عروضا استعراضية أمام موكب ولي العهد الأردني الأمير الحسين وزوجته رجوة آل سيف. 

 

ووسط أجواء احتفالية، عُقد قران الأمير الحسين ولي العهد الأردني على رجوة آل سيف في حفل زفاف مهيب بالأردن .

 

واستقبل  الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وقرينته، ضيوف الأردن من مختلف أنحاء الأردن الذين حرصوا على حضور فعاليات حفل زفاف الأمير الحسين .

 

ويقوم عدد من المواطنين الأردنيين بتوزيع صور الأمير حسين بن عبد الله، في الشوارع والميادين وسط أجواء تملؤها الفرحة كنوع من أنواع التعبير عن سعادتهم والاحتفال بأميرهم وولي عهد مملكتهم.

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