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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاهد من مسير الموكب الأحمر في عقد قران ولي عهد الأردن والأميرة رجوة

ولي العهد الأردني
ولي العهد الأردني والأميرة رجوة

أبرزت وكالة الأنباء الأردنية بترا مشاهد من مسير الموكب الأحمر لولي العهد والأميرة رجوة الحسين من قصر زهران باتجاه قصر الحسينية.

انطلق قبل قليل الموكب الأحمر الذي يقل  الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، و الأميرة رجوة الحسين  من قصر الحسينية في طريقه إلى قصر الحسينية.

جانب من الموكب الأحمر 

ويسيّر الموكب الأحمر في المملكة في المناسبات والفعاليات ذات الأهمية؛ وفي عهد  الملك عبدالله الأول، كانت تستعمل الخيول البيضاء في هذه المواكب، حيث استمر الحال إلى أن بدأ استخدام السيارات.

وتقل ولي العهد والأميرة رجوة من قصر زهران، وصولاً لقصر الحسينية سيارة رينج روفر موديل 1984، وهي ذات السيارة التي تم تخصيصها للراحلة الملكة إليزابيث خلال زيارتها للأردن في ذلك الوقت.

وصنعت السيارة من قبل شركة صناعة السيارات البريطانية “وود آندبيكيت” واستخدم جلالة الملك الحسين،  والملكة إليزابيث السيارة حينها في زيارة للبترا ومواقع أخرى في جنوب الأردن.

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