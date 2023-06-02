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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي لـ جيل بايدن: مصر تعتز بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع أمريكا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بقصر الاتحادية، اليوم الجمعة، السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن السيدة انتصار السيسي، استقبلت في مطار القاهرة الدولي، السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، في مستهل زيارتها لمصر، والتي تمتد على مدار يومين.

الترحيب بـ السيدة الأمريكية الأولى

وصرح المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي رحبا بالسيدة الأمريكية الأولى بقصر الاتحادية، حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس الأمريكي جو بايدن.

من جانبها، نقلت السيدة الأمريكية الأولى تحيات الرئيس بايدن، إلى الرئيس السيسي، مشيدة بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعبًا لمصر.

السيسي قرينة الرئيس جيل بايدن مصر الشراكة الاستراتيجية الوثيقة

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