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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري: تنفيذ خطة التطهيرات ستكون ضمن عناصر تقييم مستوى أداء قيادات الوزارة

صدى البلد

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم بزيارة تفقدية لمحافظتى القليوبية والشرقية لمتابعة موقف المنظومة المائية بالمحافظتين.

وكان فى استقباله  اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير.

 

وقام الدكتور سويلم يرافقه اللواء الهجان بتفقد أعمال التطهيرات وحالة المناسيب والتصرفات فى كل من بحر مويس والرياح التوفيقى وجنابية ١ بر أيمن بحر مويس بزمام محافظة القليوبية ، كما تفقد الدكتور سويلم يرافقه  الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية حالة تطهيرات ترعة أبو الأخضر ومصرف أبو الأخضر بزمام محافظة الشرقية.

 

ووجه الدكتور سويلم خلال الزيارة بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة القليوبية بمتابعة الإجراءات التنفيذية لنهو إحلال وتجديد صاولة ك ٣٥ علي الرياح التوفيقي (المستخدمة فى حجز المخلفات الطافية على المياه بالترع) واستبدالها بصاولة جديدة خلال شهر من تاريخه.

 

وفيما يخص بحر مويس فقد وجه الدكتور سويلم بدراسة إنشاء صاولة جديدة خلف فم بحر مويس ، وقيام  الدكتور معاون الوزير للمنشآت المائية بتشكيل لجنة فنية لمعاينة كوبري فم ترعة بحر مويس وتقديم تقرير عاجل عنه يستعرض حالة الكوبرى ومدى إحتياجه للتأهيل والصيانة ، وقيام معهدي بحوث المياه الجوفية والهيدروليكا بمعاينة ودراسة المسافة خلف فم بحر مويس وتحديد مصدر المياه الأرضية بالأراضي الواقعة بالجسر الأيسر لبحر مويس ، وتكليف التفتيش الفني والمالى والإدارى بالوزارة بتحديد أسباب تأخير طرح وتنفيذ عملية إحلال وتجديد كوبري العزيزية علي ترعة بحر مويس .

 

كما وجه  بقيام التفتيش الفني بفحص عملية تأهيل جنابية ١ بر أيمن بحر مويس ومراجعة القطاعات المنفذة علي الطبيعة وفحص جميع عمليات التأهيل المسندة للشركة المنفذة لها ، وإعداد تقرير (فني - مالي) عنها ، وشدد سيادته علي ضرورة متابعة التنفيذ وإستلام الأعمال وفقا للمعايير الفنية السليمة .

 

وفيما يخص حالة المصارف الزراعية بالمنطقة .. وجه الدكتور سويلم بقيام التفتيش الفني بمراجعة تطهيرات مصرف أبو الأخضر وإعداد تقرير عما تم اتخاذه من إجراءات حياله ، مع قيام هيئة الصرف بمراجعة موقف تطهيرات المصارف بمحافظة الشرقية والإفادة بالموقف الحالي .

 

كما وجه بقيام أجهزة الرى بالتنسيق مع أجهزة محافظتى القليوبية والشرقية لسرعة رفع نواتج تطهيرات الترع والمصارف من علي الجسور.

 

وصرح الدكتور سويلم أن نسبة وجودة تنفيذ خطة التطهيرات الجارية خلال موسم أقصي الإحتياجات ستكون ضمن عناصر تقييم مستوى أداء قيادات الري بالمحافظات من رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم.

 

وأكد متابعته المستمرة لأعمال أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.

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