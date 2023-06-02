حصاد الزراعة.. الإفراج عن أعلاف جديدة وافتتاح معرض الزهور

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 145، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، في الفترة من 26 مايو وحتى 1 يونيو الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظيره الفلسطيني "رياض عطاري"، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك في المجالات الزراعية المختلفة، كما افتتح وزيرا الزراعة والتضامن ومحافظ الجيزة، معرض زهور الربيع الـ90 بالمتحف الزراعي في الدقي بالجيزة، كذلك ترأس الوزير، الإجتماع الوزارى للجنه الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بالاتحاد الإفريقي، بحضور السفيرة "جوزيفا ساكو"مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، وعدد كبير من وزراء الزراعة وممثلى الدول.

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور بعض قيادات الوزارة؛ لمتابعة عملية توريد القمح، كما أعلن اعتماد المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات البيطرية وكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة كمعملين مرجعيين دوليين بمنطقة الشرق الأوسط من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أيضا انه تم خلال الفترة من 19/5/2023 حتى 25/5/2023، الإفراج عن 254 ألف طن أعلاف من الذرة وفول الصويا بحوالي 115 مليون دولار.

وزار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان معرض زهور الربيع المقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي، حيث رافقه خلال الجولة الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، كذلك زار المعرض ايضا الدكتور موفق السرحان المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى، يرافقه المهندس صدام الشرفات من وزارة الزراعة الأردنية، ذلك فضلا عن زيارة "أندراش أيمر كوفاكش" سفير دولة المجر بالقاهرة، للمتحف الزراعي، ومعرض زهور الربيع يرافقه الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والمهندس محمود عطا المشرف العام على المتحف.

بينما نظم مركز التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء ومشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد " احتفالية توزيع الكباش البرقي بمطروح وذلك لتحسين والحفاظ على سلالة الاغنام البرقي المحسنة، كما شارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ورشة عمل إقليمية حول دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للواحات التاريخية في شمال افريقيا والمقامة في تونس، كذلك أطلقت الوزارة، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي ورشة العمل التدريبية الثانية حول الإتجاهات الحديثة فى الزراعة بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى.

ونظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية، دورة تدريبية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التابعة لجامعة الدول العربية، للاطباء البيطريين من العراق ومصر ، للتدريب على التقنيات الحديثة فى مجال التناسليات فى الجاموس، كما نفذ معهد بحوث أمراض النباتات عدد من ايام حقل بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالغربية بعنوان أهم أمراض ومشاكل العنب وكيفية النهوض بمحصول العنب بقرى مركز السنطة، كذلك تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، و الدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الانتاج، المزرعه البحثيه بالمطاعنه ومزرعة قطاع الانتاج بالاقصر، للوقوف على وضع الأصول المملوكة للوزارة، في إطار رفع كفاءتها لتحقيق أكبر عائد اقتصادي، كما التقى ايضا والدكتوره امل اسماعيل مدير مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، اجتماعا ومسئولي الادارات الزراعية والاصلاح الزراعي بالمحافظة؛ لبحث موقف عمليات التوريد والتيسير على المزارعين، وتذليل كافه العقبات التي تواجههم.

وشارك ممثلو المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، في فعاليات البرنامج التدريبى، الذي نظمته لجنة مبيدات الآفات الزراعية، لتدريب المدربين، كما واصل المعمل البرنامج التدريبي الخاص باستخدام Mass Spectrometry فى تحليل متبقيات المبيدات" لرفع كفاءة العاملين بالمعمل، كما شارك ايضا في ورشة العمل الخاصة بمناقشة إستقصاء التقييم الذاتى القطرى لتتبع مقاومة المضادات الميكروبات (AMR)" والمنظمة من قبل منظمة الصحة العالمية، فيما بلغ إجمالس عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 6700 شهادة.