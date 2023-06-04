قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي أفريقيا.. اعرف التردد

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يترقب عشاق وجماهير المارد الأحمر مباراة فريقهم غدا.

ويتساءل الكثير من جماهير الأهلي عن تردد القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي والوداد، خاصة الموجودة على النايل سات، وذلك بخلاف القنوات المشفرة التي ستنقل المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلى والوداد

ويستضيف الأهلى نظيره الوداد المغربي على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم "2022-2023"، بينما تقرر أن تكون مواجهة العودة يوم 11 من الشهر ذاته بالمغرب.

ووفقًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن مباراة الأهلى والوداد ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، بدلًا من الساعة العاشرة مساء كما كان مقررًا من قبل.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس نهائي دوري الأبطال، باعتبارها الناقل الحصري لبطولات أفريقيا.

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي والوداد

تنقل قناة أون تايم سبورتس الأرضية، مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

كما ستنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا فضائيًا.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي

يتم ضبط القناة من خلال توصيل «إريال خارجي» في التليفزيونات العادية، وضبط التليفزيون، على تردد UHF 32.

وفي حال التوصيل من خلال شاشات LCD أو LED، يجب تحويل الشاشة من خاصية ATV إلى DTV ثم توصيل الإريال الخارجي وإتمام عمليات البحث.

وفيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت:

تردد القناة: 11681

معدل الترميز :27500

تصحيح الخطأ :5/6

الاستقطاب: أفقي