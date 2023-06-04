عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي أفريقيا.. اعرف التردد

صدى البلد

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يترقب عشاق وجماهير المارد الأحمر مباراة فريقهم غدا.

ويتساءل الكثير من جماهير الأهلي عن تردد القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي والوداد، خاصة الموجودة على النايل سات، وذلك بخلاف القنوات المشفرة التي ستنقل المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلى والوداد

ويستضيف الأهلى نظيره الوداد المغربي على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم "2022-2023"، بينما تقرر أن تكون مواجهة العودة يوم 11 من الشهر ذاته بالمغرب.

ووفقًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن مباراة الأهلى والوداد ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، بدلًا من الساعة العاشرة مساء كما كان مقررًا من قبل.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس نهائي دوري الأبطال، باعتبارها الناقل الحصري لبطولات أفريقيا.

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي والوداد 

تنقل قناة أون تايم سبورتس الأرضية، مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

كما ستنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا فضائيًا.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي

يتم ضبط القناة من خلال توصيل «إريال خارجي» في التليفزيونات العادية، وضبط التليفزيون، على تردد UHF 32.

وفي حال التوصيل من خلال شاشات LCD أو LED، يجب تحويل الشاشة من خاصية ATV إلى DTV ثم توصيل الإريال الخارجي وإتمام عمليات البحث.

وفيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت:

تردد القناة: 11681
معدل الترميز :27500
تصحيح الخطأ :5/6
الاستقطاب: أفقي

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

الفريق أسامة ربيع: السفينة المعطلة بقناة السويس ستتحرك خلال ساعة

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

أول تعليق من مجدي عبدالغني بعد عدم حضوره افتتاح فرع الأهلي

البلدي بـ 225.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

ترشيحاتنا

صحف الإمارات| استقبال أحدث طائرة إجلاء من السودان.. والصين تحذر من تحالفات شبيهة بالناتو

وصولا للمثالية.. فتاة أمريكية ترتبط برجل من الذكاء الاصطناعي لتفادي المشاكل الزوجية

9 سنوات من الإنجازات.. الرئيس السيسي يتسلح بالأيدي العاملة لبناء الجمهورية الجديدة

التنمية المحلية: إزالة 2379 مبنى مخالفا و928 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

هذا الأسبوع|الباحث الهولندي يُثير الجدل من جديد بـ تحذير خطير

الخطيب المثالي 2023 .. الأوقاف تعلن عن شروط وجوائز المسابقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما السر وراء لون فستان والدة الأميرة رجوة بزفافها

تحفة معمارية من تأسيس النمل|شاهد.. «مدينة ضخمة» تحت الأرض والكشف عن هيكل المستعمرة

متفائل ويرفض التشكيك باللاعبين.. سر ثقة كولر في حسم نهائي الأبطال من القاهرة

شبورة ونشاط رياح وأمطار.. ظواهر جوية متوقعة اليوم والأرصاد تحذر من الطقس

فيديو

900 كويكب هائل تقترب من الأرض.. ما حجم الدمار المتوقع؟ «فيديوجراف»

مقطع فيديو يثير الجدل ..تصرف غريب لسيدة بعد وفاة زوجها ..اعرف القصة ؟

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ