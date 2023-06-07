تحركات محدودة في سعر الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-6-2023، واصلت الهدوء النسبي على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث تتحرك أسعار الذهب بين هبوط وصعوط لا يتجاوز الـ 10 جنيهات في الجرام الواحد.

وأمس الثلاثاء، شهدت أسعار الذهب عالميًا، تراجعًا محدودًا بعد ارتفاع الأسعار أمس الأول، في ظل تضارب التوقعات بشأن قرار البنك الفيدرالي القادم بشأن أسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي وآخرها بيانات قطاع الخدمات.

وفقًا لمسح احتياطيات الذهب للبنوك المركزية لعام 2023 التابعة لمجلس الذهب العالمي (WGC)، شمل 59 بنكًا مركزيًا بين 7 فبراير و 7 أبريل: «بعد المشتريات القياسية للذهب من قبل البنوك المركزية، لا يزال ينظر إلى المعدن الأصفر بشكل إيجابي من قبل البنوك المركزية على أنه أصل احتياطي».

وصدر أمس عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر معهد التزويد لقطاع الخدمات والذي يقيس أداء قطاع الخدمات خلال شهر مايو، ليظهر المؤشر نمو القطاع بالكاد خلال الشهر الماضي بقيمة 50.3 أقل من القراءة السابقة 51.9 والتوقعات 52.6. ويعد المستوى 50 هو الفاصل بين تحقيق النمو والركود في القطاع.

ساعدت هذه البيانات على ارتفاع أسعار الذهب فوق 1950 دولارا أمس الأول كما دفعت الدولار الأمريكي إلى التراجع مقابل سلة من العملات الرئيسية، فقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية يوم أمس ليستمر في التراجع من اعلى مستوى سجله في 11 أسبوعًا خلال الأسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الأربعاء 7-4-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,669 شراء 2,680

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,335 شراء 2,345

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 2,001 شراء 2,010

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,680 شراء 18,760

أسعار الذهب اليوم