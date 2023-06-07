عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحركات محدودة في سعر الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-6-2023، واصلت الهدوء النسبي على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث تتحرك أسعار الذهب بين هبوط وصعوط لا يتجاوز الـ 10 جنيهات في الجرام الواحد.

 وأمس الثلاثاء، شهدت أسعار الذهب عالميًا، تراجعًا محدودًا بعد ارتفاع الأسعار أمس الأول، في ظل تضارب التوقعات بشأن قرار البنك الفيدرالي القادم بشأن أسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي وآخرها بيانات قطاع الخدمات.

txt

هدوء حذر في أسعار الذهب اليوم.. وقيمة عيار 21 الآن

txt

عائد سنوى وشهري.. طرح 3 شهادات إدخار جديدة في البنوك

txt

البنك الأهلي المتحد يطرح شهادة إدخار جديدة بعائد متميز

txt

بعائد تراكمي 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

 

وفقًا لمسح احتياطيات الذهب للبنوك المركزية لعام 2023 التابعة لمجلس الذهب العالمي (WGC)، شمل 59 بنكًا مركزيًا بين 7 فبراير و 7 أبريل: «بعد المشتريات القياسية للذهب من قبل البنوك المركزية، لا يزال ينظر إلى المعدن الأصفر بشكل إيجابي من قبل البنوك المركزية على أنه أصل احتياطي».

وصدر أمس عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر معهد التزويد لقطاع الخدمات والذي يقيس أداء قطاع الخدمات خلال شهر مايو، ليظهر المؤشر نمو القطاع بالكاد خلال الشهر الماضي بقيمة 50.3 أقل من القراءة السابقة 51.9 والتوقعات 52.6. ويعد المستوى 50 هو الفاصل بين تحقيق النمو والركود في القطاع.

ساعدت هذه البيانات على ارتفاع أسعار الذهب فوق 1950 دولارا أمس الأول كما دفعت الدولار الأمريكي إلى التراجع مقابل سلة من العملات الرئيسية، فقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية يوم أمس ليستمر في التراجع من اعلى مستوى سجله في 11 أسبوعًا خلال الأسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الأربعاء 7-4-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,669 شراء 2,680

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,335 شراء 2,345

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 2,001 شراء 2,010

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,680 شراء 18,760

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,674 شراء 2,686
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,451 شراء 2,462
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,340 شراء 2,350
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,006 شراء 2,014
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,560 شراء 1,567
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,337 شراء 1,343
الاونصةبيع 83,170 شراء 83,526
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,720 شراء 18,800
الكيلوبيع 2,674,286 شراء 2,685,714
الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب مصر سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد

لمدة 5 مواسم.. الأهلي يحصل على توقيع نجم فيوتشر |تفاصيل

حلال للوداد وحرام للأهلي| مطالب الأحمر مرفوضة لدى الكاف وأحلام المغاربة أوامر .. تفاصيل

عزل مرتضى منصور.. نادي الزمالك يكشف تفاصيل جديدة

الأهلي يوجه رسالة نارية لـ المعلق عصام الشوالي.. فيديو

عاصفة ترابية وأمطار رعدية وموجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

قرار عاجل بشأن البلوجر أية إيهاب وعشيقها.. مخدرات وممارسة الرذيلة بشقة الجيزة

الرحيل .. قرار عاجل من الزمالك ضد الصفقات المنضمة في الميركاتو الأخير

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون بين غرفتي القاهرة والتجارة والصناعة بالكونغو

8.90 % ارتفاع في الرقم القياسي لـ صناعة المنتجات الغذائية

محيي الدين: مبادرة أسواق الكربون الإفريقية تحظى بدعم رسمي ومشاركة القطاع الخاص

هدوء حذر في أسعار الذهب اليوم.. وقيمة عيار 21 الآن

السفير هشام بدر: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تطبيق فعلي لمفهوم الاستدامة

الإحصاء: 14.4 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى أنجولا عام 2022

محمود محيي الدين: إفريقيا تعمل على تفعيل مبادرات تناسب اقتصاداتها وأولوياتها للعمل المناخي

وفد التخطيط يواصل متابعة معايير «القرية الخضراء» في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

الأمن يضبط سائقًا صدم طفلين أمام مدرسة بطريق الإسماعيلية

لن أعود للعمل في مصر.. عصام عبدالفتاح يوجّه رسالة مهمة لـ بيريرا

انتخابات مجلس الأمة.. أمير الكويت يوجّه رسالة لمواطنيه: جسدتم الوجه الحضاري للبلاد

لا يُقلل منه.. نجم الأهلي السابق يعلق على خطأ معلول أمام الوداد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يبدأ جولة خارجية تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق

لماذا سُميت الأشهر الحرم بهذا الاسم؟ .. اعرف ترتيبها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تثير الجدل بفقدانها نصف وزنها بدون حرمان.. تفاصيل

بعد بكاء والدها فى ليلة الحنة.. 10 صور لـ ابنة عاصى الحلانى تثير الجدل

بالأبيض والأسود.. نجوى كرم تتألق بهذه الإطلالة على إنستجرام

قارة لم تشهد أمطار منذ مليوني عام .. هل تعرفها؟

فيديو

5 معايير .. منع الأندية المديونة من المشاركة في البطولات| تفاصيل

أحمد عزمي وشيرين.. نجوم حاولوا التخلص من حياتهم/ فيديو جراف

موعد بدء العاصفة الرملية.. تحذيرات عاجلة بسبب حالة الطقس| شاهد

8 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة|هل نقلق؟! ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ