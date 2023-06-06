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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هدوء حذر في أسعار الذهب اليوم.. وقيمة عيار 21 الآن

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-6-2023، هدوء نسبي على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، وعالميا، شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تداولات اليوم بعد ارتفاع الأسعار أمس، في ظل تضارب التوقعات بشأن قرار البنك الفيدرالي القادم بشأن أسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي وآخرها بيانات قطاع الخدمات.

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تتداول أسعار الذهب الفوريةعند 1960 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.1% خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس بنسبة 0.8% ليربح قرابة الـ 15 دولارا.

صدر أمس عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر معهد التزويد لقطاع الخدمات والذي يقيس أداء قطاع الخدمات خلال شهر مايو، ليظهر المؤشر نمو القطاع بالكاد خلال الشهر الماضي بقيمة 50.3 أقل من القراءة السابقة 51.9 والتوقعات 52.6. ويعد المستوى 50 هو الفاصل بين تحقيق النمو والركود في القطاع.

ساعدت هذه البيانات على ارتفاع أسعار الذهب فوق 1950 دولارا أمس كما دفعت الدولار الأمريكي إلى التراجع مقابل سلة من العملات الرئيسية، فقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية يوم أمس ليستمر في التراجع من اعلى مستوى سجله في 11 أسبوعا خلال الأسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6-4-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,669 شراء 2,680

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,335 شراء 2,345

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 2,001 شراء 2,010

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,680 شراء 18,760

أسعار الذهب اليوم

 

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الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,669 شراء 2,680
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,446 شراء 2,457
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,335 شراء 2,345
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,001 شراء 2,010
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,557 شراء 1,563
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,334 شراء 1,340
الأونصةبيع 82,993 شراء 83,348
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 18,680 شراء 18,760
الكيلوبيع 2,668,571 شراء 2,680,000

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