هدوء حذر في أسعار الذهب اليوم.. وقيمة عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-6-2023، هدوء نسبي على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، وعالميا، شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تداولات اليوم بعد ارتفاع الأسعار أمس، في ظل تضارب التوقعات بشأن قرار البنك الفيدرالي القادم بشأن أسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي وآخرها بيانات قطاع الخدمات.

تتداول أسعار الذهب الفوريةعند 1960 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.1% خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس بنسبة 0.8% ليربح قرابة الـ 15 دولارا.

صدر أمس عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر معهد التزويد لقطاع الخدمات والذي يقيس أداء قطاع الخدمات خلال شهر مايو، ليظهر المؤشر نمو القطاع بالكاد خلال الشهر الماضي بقيمة 50.3 أقل من القراءة السابقة 51.9 والتوقعات 52.6. ويعد المستوى 50 هو الفاصل بين تحقيق النمو والركود في القطاع.

ساعدت هذه البيانات على ارتفاع أسعار الذهب فوق 1950 دولارا أمس كما دفعت الدولار الأمريكي إلى التراجع مقابل سلة من العملات الرئيسية، فقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية يوم أمس ليستمر في التراجع من اعلى مستوى سجله في 11 أسبوعا خلال الأسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6-4-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,669 شراء 2,680

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,335 شراء 2,345

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 2,001 شراء 2,010

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,680 شراء 18,760

أسعار الذهب اليوم

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,669 شراء 2,680 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,446 شراء 2,457 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,335 شراء 2,345 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,001 شراء 2,010 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,557 شراء 1,563 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,334 شراء 1,340 الأونصة بيع 82,993 شراء 83,348 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,680 شراء 18,760 الكيلو بيع 2,668,571 شراء 2,680,000

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