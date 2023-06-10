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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قابيل وهابيل.. شاب ينهي حياة شقيقه بكفر الزيات إثر خلافات أسرية

إسعاف لنقل الضحية
إسعاف لنقل الضحية

شهدت قرية كفر المحروق بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل تجسيد واقعة قابيل وهابيل حينما أنهي شاب في العقد الرابع من عمره حياة شقيقه الأكبر بواسطة عصا خشبية مما تسبب في إصابته  نزيف شديد بالمخ كما خصصت سيارة إسعاف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من  مأمور مركز شرطة كفر الزيات، ومرفق عمليات الإسعاف بإخطار حول  شروع  شاب مقيم بقرية كفر المحروق، علي بإنهاء حياة شقيقه الأكبر مستخدما عصا خشبية مما ادي الي إصابته بجرح شديد في الرأس، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

كما باشرت الأجهزة الأمنية دورها بالانتقال إلي موقع الحادث وتم الدفع وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه.

وكشفت التحريات الأمنية من  المعاينة الأولية، وفاة شخص يدعي "محمود. ع. ش" 45 سنة علي يد شقيقه الأصغر ويدعي "ابراهيم. ع. ش" مستخدماً عصا خشبية، بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بسبب خلافات بينهم.
 

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وبنقنين الإجراءات الأمنية تم ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا،  وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة ، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.

قابيل هابيل شاب إنهاء حياة شقيقة امن الغربية النيابة عصا خشبة كفر المحروق

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