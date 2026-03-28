هتوحشنا ياهيما.. تركي آل الشيخ يمازح إبراهيم فايق بعد حديثه عن هزيمة السعودية

دخل تركي آل الشيخ في وصلة مزاح مع الإعلامي إبراهيم فايق، بعد تعليقه الأخير على فوز المنتخب المصري أمام نظيره السعودي بنتيجة كبيرة، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة.

وكان إبراهيم فايق قد تحدث خلال برنامجه على قناة MBC مصر عن أداء المنتخب، مشيرًا إلى أن اللقاء كان من المباريات الممتعة، معلقًا بطريقة ساخرة على النتيجة الكبيرة التي حققها “الفراعنة”.

وفي تفاعل سريع، قام تركي آل الشيخ بمشاركة مقطع الفيديو الخاص بتصريحات فايق عبر حسابه، وعلّق عليه بطريقة ساخرة قائلًا: “هتوحشنا يا هيما”.

وفاز منتخب مصر على نظيره السعودي بنتيجة 0/4، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على ملعب الإنماء في جدة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

مباراة مصر وإسبانيا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام نظيره الإسباني في مباراة ودية، المقرر انطلاقها مساء الثلاثاء المقبل، وتنقلها شبكة قنوات «أون سبورت»، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كاس العالم في المجموعة السابعة و التي تقام خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.