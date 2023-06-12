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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصرية للاتصالات: مستعدون لإتاحة 30 مليون خط جديد في الريف والمدن

المهندس الحسيني
المهندس الحسيني عادل نائب رئيس الجهاز التنفيذي للشركه المصر

أكد المهندس الحسيني عادل نائب رئيس الجهاز التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات لخدمة العملاء، أن الشركة كيان مصري كبير يحقق أعلى معدلات نمو ، بها 12 مليون و600 ألف مشترك يخدمون 66 مليون مواطن، والشركة مستعدة لإتاحة ٣٠ مليون خط جديد من داخل التوسعات في الريف والمدن.


وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي، اليوم ، أن الشركة أرباحها تنمو سنويا وان تشكيلها ينقسم الي٣٠٪ مملوكة للأفراد و٧٠٪ ملك لوزارة المالية ووزارة الإتصالات ، ولايوجد تراجع في قاعدة العملاء وهناك دور وطني كبير تلعبه المصرية للاتصالات حيث تم توصيل الألياف الضوئيه الي ٣ آلاف مدرسة بالاضافه الي تزويد ١٥ الف مبني حكومي بمراكز البيانات ونحن الشركة الوحيده المشغل الوحيد لديه خطوط فايبر .

وشدد الحسيني عادل على أن الشركة تستخدم أحدث التكنولوجيا العالمية التي تعمل بها الحكومة الأمريكية حاليا، موضحاً أن الشركة بها أحدث تكنولوجيا موجودة بتعمل بنفس التكنولوجيا التي تعمل بها الصين والولايات المتحدة الأمريكية .

تصريحات الحسيني عادل، جاءت للرد علي طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن عدم مواكبة المصرية للاتصالات للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

وطالب عبد القادر، بتدخل الشركة في تصنيع التكنولوجيا، وإعطاء فرصة أكبر لتقديم خدمات اكبر من خدمات التليفون الأرضي وخدمة الانترنت الذي يرتبط وجوده بالانترنت علشان يفضل موجود
لازم تربطه بالانترنت.

وشدد “عبد القادر”، علي ضرورة إطلاق مبادرات ومسابقات للأفكار تعلن فيها عن جوائز موضحا أنه حزين علي هذا الكيان الذي ينحصر دوره داخل هذه الدائرة المغلقة.

الاتصالات التحول الرقمي الألياف الضوئية التكنولوجيا العالمية الأمريكية التكنولوجيا

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