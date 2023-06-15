حتحوت : الزمالك يستحق 15% من صفقة بيع مصطفى محمد لـ نانت الفرنسي.. فيديو

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن صفقة بيع مصطفى محمد هى الأنجح لنادي الزمالك في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى حق القلعة البيضاء في الحصول على 15% من إعاجة بيع اللاعب لـ نانت الفرنسي.



قال هاني حتحوت عبر برنامجه "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" نانت أعلن تفعيل بند شراء عقد مصطفى محمد من جالاتا سراي اليوم مقابل 6 ملايين يورو، احتفل بها مصطفى محمد بهدف غينيا".



أوضح هاني حتحوت:" لدينا معلومة أن الزمالك يستحق 15% من صفقة بيع مصطفى محمد لصفوف نانت وفقًا للبند المدرج مع جالاتا سراي أثناء بيع اللاعب".



أشار هاني حتحوت:" سيبدأ الزمالك في مطالبة جالاتا سراي بمقابل الـ15% الفترة المقبلة، وتأكدنا من خلال التواصل مع إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة المؤقتة السابق، أن هذا البند موجود بالفعل".



وأتم :" أرى أن صفقة بيع مصطفى محمد من أنجح الصفقات للنادي الفترة الماضية، رغم وجود هذه الصفقة تحت مرمى النيران في بدايتها".