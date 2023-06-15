عبدالمنعم سعيد: بعد وصول الإخوان للحكم اكتشفنا عدم امتلاكهم أي فكر و30 يونيو منعت انزلاق مصر في صراع دموي

حل الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، ضيفا على برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة " إكسترا نيوز"، وتحدث عن ثورة 30 يونيو وحكم الإخوان ومحمد مرسي.

مصر تعيش مشروعًا وطنيًا شاملا منذ 30 يونيو



أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية أن يكون التنوع جزءًا من الثقافة العامة في المجتمع، لافتًا إلى أن مصر أصبحت أكثر مما كانت عليه، خاصة ما بعد ٣٠ يونيو.

وأضاف سعيد، خلال حواره في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة " إكسترا نيوز"، أنه كان لثورة ٣٠ يونيو قدرة على الصمود رغم الضغوط التي سعى لها الإخوان من خلال حرق الكنائس، لافتا إلى أن الشعب المصري أبدى صمودا قويًا في مواجهة تلك الضغوط، حيث تجسدت قيم المواطنة والوطنية.

وأشار «سعيد إلى أن المشروع الوطني مهم جدا، ومصر تعيش في مشروع وطني منذ ٣٠ يونيو وهو شامل، خاصة في مواجهة الإرهاب وكورونا، مؤكدًا أن الجهد الذي بذل في الاجتماعات الخاصة بالتنوع والتضامن المجتمعي جاءت بنتائج إيجابية.

وتابع: «كلما كانت الدولة تعيش في سلام مع جيرانها ومع الآخرين تكون أقوى بكثير في الاعتراف بالتنوع أكثر مما إذا كانت تعيش في حالة حرب»، مشددًا على أنه يجب أن يكون التنوع جزءًا من الثقافة العامة في المجتمع.



كنا نسير في طريق مسدود وقت حكم الإخوان



قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إنه في سنة حكم الإخوان كنت أشعر أننا نسير في طريق مسدود، والدولة تحملت الكثير من أعمال الإرهاب عقب 30 يونيو، لكن تمكنت تدريجياً من الانتصار على الإخوان والإرهاب ووقف التحريض.

وأضاف سعيد، خلال حواره في برنامج " الشاهد"، مع الإعلامي "محمد الباز"، على شاشة " إكسترا نيوز"، أنه من وجهة نظري فإن «30 يونيو» هي نقطة تحوُّل في مسار الإسلام الراديكالى في المنطقة بأكملها.



وعن مرحلة ما بعد «30 يونيو»، قال : "هذه المرحلة شملت إنجاز وبناء عناصر القوة المصرية بداية من القوات المسلحة إلى الاقتصاد إلى المجتمع، وهناك مرحلتان مرت بهما الدولة، الأولى مرحلة المشروعات التي بدأت مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، والثانية عندما بدأنا الإصلاح الاقتصادي أو النقدي في نوفمبر 2016، وكانت هذه نقطة فاصلة، وتقول مصر فيها إنها لن تترك موضوعاً دون حل، وإن البلد لن يكون بعيداً أو يعيش بشكل مختلف عن دول العالم المتقدم، وفى السابق حاولت مصر أن تفعل مثل هذه الإجراءات ولم تنجح".



30 يونيو منعت انزلاق مصر في صراع دموي

قال الدكتور عبد المنعم سعيد ، المفكر السياسي، إن ما حدث في ثورة يونيو 2013 هو خروج جماهيري جبار رافض لممارسات الجماعة التي كانت ستأخذ مصر إلى طريق مسدود، والبداية كانت تهديدات الإخوان في 21 يونيو، ووجودهم في الشارع مسلحين، في استعداد لمجزرة.

وأضاف سعيد، خلال حواره في برنامج " الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة " إكسترا نيوز"، أنه كانت التهديدات علنية، ما استدعى صدور بيان القوات المسلحة يوم 23 يونيو، مؤكدة أنه لن يتم السماح بانزلاق مصر في صراع دموي.

وتابع: " لولا «30 يونيو» لكانت مصر محكومة بمكتب إرشاد ولها مرشد عام، ورئيس جمهورية مجرد شكل تأتيه القرارات من مكتب الإرشاد، ولذلك فإن ثورة 30 يونيو هي نقطة تحول لأننا كنا قريبين جداً من الجحيم"



30 يونيو أنقذت مصر من مصير أسود

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، إنه لولا ثورة 30 يونيو لأصبح لمصر مرشد أعلى، ورئيس جمهورية ديكورى تأتيه القرارات من مكتب الإرشاد.

وأضاف «سعيد»، في حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز ، على شاشة " إكسترا نيوز"، أن استخدام الإخوان حرب الشائعات طبيعي، فهي أحزاب دينية تسير ضد التقدم والتغيير، فثورة 30 يونيو أهم حدث في تاريخ مصر المعاصر، وأنقذت مصر من مصير أسود.

وتابع: " الثورة نقلتنا من نقطة كادت مصر تصل فيها لمصير إيران، إلى نقطة يمكن أن تصل مصر فيها إلى موقع كوريا الجنوبية، والفارق كبير جداً بين المستويين، فقد دخلت مصر منذ يناير 2011 إلى 2013 في نفق يختلف تماماً عن مسيرتها خلال الـ200 عام الماضية، منذ بناء مصر الحديثة في عهد محمد على التي كانت قائمة على فكرة التحديث".



حكم الإخوان يتنافى مع القيم المصرية والهوية الوطنية

قال الكاتب والمفكر الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو كانت ضرورية، لأنه عندما ندرس الشعب المصري، تجد أن نظام حكم الإخوان يتنافى كثيرًا مع القيم المصرية والدولة المصرية الحديثة وأمور كثيرة تخص الهوية الوطنية.



وأضاف سعيد خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور "محمد الباز"، عبر فضائية "extra news"،، أنه بعد عام واحد فقط من حكم جماعة الإخوان، حدثت ثورة 30 يونيو العظيمة بأعدادها وأغانيها ، وهو ما يجعلك مشدوه من حجم ما حدث وحجم التغيير الذي تحقق، ولربما نجد في بلاد أخرى أنه قد حدث انقسامات في الجيش وانقسامات بين القوى السياسية، مؤكدًا أنه في ثورة 30 يونيو حدث نوع من الإجماع الذي تكون ما بين النخبة الحريصة على هذه البلد التي قررت عملية التغيير.



وأوضح أن الهوية المصرية والوطنية المصرية في الأساس تكونت وهي ملتحمة جدًا بالجيش المصري، لافتاً إلى أن الجيش المصري داخل في النسيج الوطني المصري منذ نشأته وحارس على الدولة.



لم أتوقع وصول الإخوان إلى الحكم بعد 25 يناير

قال الكاتب والمفكر الدكتور عبدالمنعم سعيد، إنه لم يتوقع أن يصل الإخوان إلى الحكم بعد 25 يناير ، لكن تصور أن الفرز السياسي سيجنب البلد الإخوان.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أنه كان ضمن الفريق الانتخابي الخاص بعمرو موسى في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية صوت مع الفريق شفيق.

وأوضح أنه ربما حدث اختبار رغم ثمنه الثقيل، لكنه كان ضروريًا، وبالتالي كان لابد من دفع التكلفة حتى تحدث حالة من الإفاقة، مؤكدًا أن حكم الإخوان أحدث إفاقة للشعب المصري من هذا الكابوس.

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

الحفاظ على الدولة المصرية يسبق أي شيء له علاقة بالحرية



قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إننا جميعًا تفاجأنا بما حدث لمبارك، لكن عندما دخل الموضوع في مرحلة السخونة الشديدة، وقف الجيش ولم يطلق على الشعب طلقة واحدة، ولم يدخل ليدهسهم بالدبابات مثلما حدث في الصين.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم، سعيد خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أن القضية الأساسية للمجلس العسكري كانت الحفاظ على الدولة، لافتًا إلى أنه حدث بعض اللوم على مجيء الإخوان، لكن الشعب هو من جاء بالإخوان في النهاية.

وأكد أن الحفاظ على الدولة المصرية يسبق أي شيء له علاقة بالحرية والعدالة الاجتماعية، لأن هذه الكينونة التي تسمى مصر لها مكانة خاصة، وبالتالي فإن الجيش في أي بلد محترم وهو الحارس على الدولة.



30 يونيو كانت نقطة تحول في تاريخ مصر



كشف الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية أجبرت المواطنين على الخروج في ثورة 30 يونيو من أجل تصحيح المسار، مشيرا إلى أن الخروج الجماهيري الجبار كان بسبب أن الجماعة أخذت مصر في طريق مسدود.



ونوه سعيد، خلال حواره ببرنامج " الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بأن البداية كانت تهديدات الإخوان في 21 يونيو، ووجود الجماعة في الشارع وبيدها السلاح، وكأنهم يتأهبون إلى المعركة.



ولفت أنه لولا ثورة 30 يونيو لكان مكتب الإرشاد هو الذي يحكم مصر الآن، ومحمد مرسي كان مجرد شكل، والقرارات كانت تخرج من مكتب الإرشاد، ولذلك كانت ثورة 30 يونيو نقطة حول في تاريخ البلد، التي كانت قريبة من حافة الجحيم.

وأكد سعيد، أن تهديدات الجماعة للمصريين كانت علنية، وهذا ما استدعى القوات المسلحة لإصدار بيان يوم 23 يونيو، أكد فيه الجيش المصري أنه لن يسمح بانزلاق البلد في صراع دموي.

برنامج محمد مرسي اعتمد على بنود الدولة الإيرانية

قال الكاتب والمفكر الدكتور عبدالمنعم سعيد، إن وعود محمد مرسي خلال المئة يوم الأولى لحكمه هو برنامج الجماعة منذ 2007.



وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أن برنامج الاخوان اعتمد على بنود الدولة الإيرانية ، لافتاً إلى أنه كان يتم عمل دورات تدريبية للأحزاب الموجودة في البرلمان، معقباً: "عصام العريان كان ممتثل تمامًا لهذه الدورات التدريبة ولتوقيتها".

وأوضح الدكتور عبدالمنعم سعيد، أن الإنسان في بعض الأحيان قد يخدع من خطاب جماعة الإخوان وخاصة وأن القوى المدنية الأخرى التي كان يتم دعوتها، إما أنها لا تمتلك خطاب، أو أنها متكاسلة في الحضور، مؤكدًا أن الإخوان كانوا ملتزمين التزامًا غير عاديًا.



أدركت زوال حكم الإخوان في هذا الوقت

قال الكاتب والمفكر السياسي، الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أنه أدرك أن عمر نظام الإخوان لن يكون طويلاً في أبريل من 2013، عندما بدأت القوى الوطنية تتشكل.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "كنت أفكر من سيحل محل الإخوان في حالة عدم إطالة حكمه، خاصة وأننا في مصر وليس في بلاد أخرى، حيث أن "الفشكلة" في أي بلاد أخرى من أسهل ما يمكن، لكن "الفشكلة" في مصر في هذه الظروف صعبة، ولابد من معرفة كيفية تبديل القوى المؤثرة، ومن سيكون ممثلاً لهذا التبديل ".



وأشار إلى أنه في أبريل بدأت تظهر "تمرد" ، ومن ثم ظهرت آلية بدأت تتضح في القريبين مني والأمان التي أعمل بها، ومن ثم إدراك أن هذه الآلية غير مزيفة، بل هي آلية حقيقية، ثم يأتي بعد ذلك اللقاء الذي ت في دهشور في 28 أبريل.

بعد وصول الإخوان للحكم اكتشفنا عدم امتلاكهم أي فكر

قال الكاتب والمفكر السياسي، الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إنه بعد تولي محمد مرسي الحكم، انكشف مدى زيف جماعة الإخوان لافتاً إلى أن الشعب المصري كان متوقع بأن الإخوان تنظيم مدربين ومنظمين وبأن كل شيء سيفعلونه، لكن اتضح أن الإخوان لا يمتلكون أي فكر نهائيًا.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الإخوان لم يكن يمتلكون فكرة عن الحكم، لافتاً إلى أن الفجوة التي كانت بين الإخوان وبين السلفيين، وحتى بينهم وبين الإرهابيين كانت تضيق يومًا بعد يوم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن نوايا الإخوان بدأت في الظهور بعد نجاح تمرد، عندما ظل الاخوان 54 يوم في الميادين حتى يشلوا الحركة في العاصمة وهنا بدأ الإخوان يفقدون أي علاقة بالعقل، وحاولوا الدخول إلى ميدان التحرير لكنهم فشلوا في هذه اللحظة، ومن ثم بدأوا يبحثون عن بدائل، لكن لم يكن يوجد شيء أثر، حيث أنه من الواضح داخلهم حدوث عملية تضارب وارتباك شديد عما يجب أن يفعلوه.