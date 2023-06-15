عبدالمنعم سعيد: بعد وصول الإخوان للحكم اكتشفنا عدم امتلاكهم أي فكر

قال الكاتب والمفكر السياسي، الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إنه بعد تولي محمد مرسي الحكم، انكشف مدى زيف جماعة الإخوان لافتاً إلى أن الشعب المصري كان متوقع بأن الإخوان تنظيم مدربين ومنظمين وبأن كل شيء سيفعلونه، لكن اتضح أن الإخوان لا يمتلكون أي فكر نهائيًا.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الإخوان لم يكن يمتلكون فكرة عن الحكم، لافتاً إلى أن الفجوة التي كانت بين الإخوان وبين السلفيين، وحتى بينهم وبين الإرهابيين كانت تضيق يومًا بعد يوم.

نجاح حركة تمرد

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن نوايا الإخوان بدأت في الظهور بعد نجاح تمرد، عندما ظل الاخوان 54 يوم في الميادين حتى يشلوا الحركة في العاصمة وهنا بدأ الإخوان يفقدون أي علاقة بالعقل، وحاولوا الدخول إلى ميدان التحرير لكنهم فشلوا في هذه اللحظة، ومن ثم بدأوا يبحثون عن بدائل، لكن لم يكن يوجد شيء أثر، حيث أنه من الواضح داخلهم حدوث عملية تضارب وارتباك شديد عما يجب أن يفعلوه.