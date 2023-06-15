عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالمنعم سعيد: بعد وصول الإخوان للحكم اكتشفنا عدم امتلاكهم أي فكر

الكاتب والمفكر السياسي،
الكاتب والمفكر السياسي، الدكتور عبدالمنعم سعيد

قال الكاتب والمفكر السياسي، الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إنه بعد تولي محمد مرسي الحكم، انكشف مدى زيف جماعة الإخوان لافتاً إلى أن الشعب المصري كان متوقع بأن الإخوان تنظيم مدربين ومنظمين وبأن كل شيء سيفعلونه، لكن اتضح أن الإخوان لا يمتلكون أي فكر نهائيًا.

 

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الإخوان لم يكن يمتلكون فكرة عن الحكم، لافتاً إلى أن الفجوة التي كانت بين الإخوان وبين السلفيين، وحتى بينهم وبين الإرهابيين كانت تضيق يومًا بعد يوم.

 

نجاح حركة تمرد

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن نوايا الإخوان بدأت في الظهور بعد نجاح تمرد، عندما ظل الاخوان 54 يوم في الميادين حتى يشلوا الحركة في العاصمة وهنا بدأ  الإخوان يفقدون أي علاقة بالعقل، وحاولوا الدخول إلى ميدان التحرير لكنهم فشلوا في هذه اللحظة، ومن ثم بدأوا يبحثون عن بدائل، لكن لم يكن يوجد شيء أثر، حيث أنه من الواضح  داخلهم حدوث عملية تضارب وارتباك شديد عما يجب أن يفعلوه.

عبدالمنعم سعيد مجلس الشيوخ محمد مرسي الإخوان محمد الباز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية الأهلي.. الكاف يزف خبرا سعيدا للوداد المغربي بعد ضياع لقب إفريقيا

فقدت النطق | نقل والدة محمد عادل إلى المستشفى بعد إعدامه

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب رئيس نادي الأهلي

أسماء غير متوقعة.. الراحلون عن الزمالك فى الموسم الجديد

جوري بكر تنفصل عن زوجها

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على غينيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

اللاعب متردد .. صدمة مدوية لـ الأهلي بشأن تجديد نجم الفريق

بعد إعدامه.. مقابر الصدقة تنتظر جثمان محمد عادل.. وأمه تفقد الوعي |صور

ترشيحاتنا

طاهر أبو زيد يكشف حقيقة الترشح لرئاسة الأهلي في الوقت الحالي

بينها مصر .. 3 دول عربية تحتل قائمة أكثر 10 وجهات شعبية بين المسافرين

يحمل اسمه.. كيف اكتشف ألويس آلزهايمر المرض الدماغي الخطير؟

كسر العادات والتقاليد .. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهم بتصرف غير متوقع ..شاهد

دعاء السفر إلى مكة عمرة وحج .. أدركه بـ 10 كلمات نبوية

وزير الري بصحبة نظرائه الأفارقة في زيارة لقصر عابدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا تفعل الحجامة الجافة للجسم ؟

صور جورى بكر وزوجها بعد شائعة الطلاق

بعد انفصالها عن زوجها .. إطلالات مثيرة لجوري بكر

بحط جاز على شعرى.. صور أثارت الجدل لـ منى هلا

فيديو

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

ماذا طلب محمد عادل قبل إعدامه ووالد نيرة يتبرع بـ 10 ملايين جنيه |فيديو جراف

دفنه في عيادته .. وانبعاث رائحته كشف الجناية | تفاصيل مؤلمة

أم كلثوم هتغني ياحوستي السودة.. مصطفى كامل ينتفض ضد الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ