أصدر الرئيس البولندي كارول نافروتسكي قرارا بسحب وسام "النسر الأبيض" من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وذلك على خلفية تمجيده لشخصيات من "جيش التحرير الأوكراني".



وصرح نافروتسكي في مقطع فيديو خاص: "بصفتي رئيس الجمهورية البولندية، أنا السيد الأكبر لوسام النسر الأبيض، ومن واجبي الحفاظ على شرف هذا الوسام الوطني الأعلى. هذا الواجب يقع أيضا على عاتق مجلس وسام النسر الأبيض. لذلك، وبعد قيام زيلينسكي بتسمية إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية باسم 'أبطال جيش التحرير الأوكراني'، وبتنسيق مع المجلس، اتخذت قرارا بسحب وسام النسر الأبيض منه".



وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن زيلينسكي يحاول إقناع بولندا بأنه لم يقصد الإساءة إليها من خلال تسمية وحدة عسكرية تكريما لشخصيات من "جيش التحرير الأوكراني" النازي.

وكان زيلينسكي قد شارك في نهاية مايو الماضي في إعادة دفن رفات أحد قادة "منظمة القوميين الأوكرانيين" و"جيش التحرير الأوكراني" (المصنفين كمنظمتين متطرفتين في روسيا)، أندريه ميلنيك، وزوجته في منطقة كييف. كما أطلق اسمه "تكريما لأبطال جيش التحرير الأوكراني" على مركز العمليات الخاصة "الشمال" التابع لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية.

ولاحقا، بادر الرئيس البولندي إلى دراسة سحب الوسام الذي كان قد منحه لزيلينسكي الرئيس السابق أندجي دودا في عام 2023.

تجدر الإشارة إلى أن جيش التمرد الأوكراني قاتل إلى جانب القوات الألمانية النازية ضد الجيش السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى، وارتكب جرائم حرب متعددة، أبرزها مذبحة فولين عام 1943، التي راح ضحيتها آلاف المدنيين البولنديين، إضافة إلى آلاف الأوكرانيين الذين رفضوا التعاون مع الجماعات القومية المتطرفة.