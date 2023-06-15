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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد المنعم سعيد : برنامج محمد مرسي اعتمد على بنود الدولة الإيرانية

الكاتب والمفكر الدكتور
الكاتب والمفكر الدكتور عبدالمنعم سعيد

قال الكاتب والمفكر الدكتور عبدالمنعم سعيد، إن وعود محمد مرسي خلال المئة يوم الأولى لحكمه هو برنامج الجماعة منذ 2007.


وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أن برنامج الاخوان اعتمد على بنود الدولة الإيرانية ، لافتاً إلى أنه كان يتم عمل دورات تدريبية للأحزاب الموجودة في البرلمان، معقباً: "عصام العريان كان ممتثل تمامًا لهذه الدورات التدريبة ولتوقيتها". 

 

 جماعة الإخوان


وأوضح الدكتور عبدالمنعم سعيد، أن الإنسان في بعض الأحيان قد يخدع من خطاب جماعة الإخوان وخاصة وأن القوى المدنية الأخرى التي كان يتم دعوتها، إما أنها لا تمتلك خطاب، أو أنها متكاسلة في الحضور، مؤكدًا أن الإخوان كانوا ملتزمين التزامًا غير عاديًا.

عبدالمنعم سعيد محمد الباز جماعة الإخوان الإخوان الدولة الإيرانية

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