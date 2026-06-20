أوباما : أمريكا عادت للصفر في علاقتها مع إيران و أصبحت في حالة أسوأ



صرح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إن الولايات المتحدة عادت إلى نقطة الصفر في علاقتها مع إيران بل أصبحت في حالة أسوأ، بعد الحرب التي شنها الرئيس دونالد ترامب في فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال محادثة لأوباما مع المذيع كريغ ميلفين في مقابلة مع برنامج "توداي" (Today) ، قبل الافتتاح العام لمركز أوباما الرئاسي.

وقال أوباما : "لقد خضنا الآن حربا، وأنفقنا مليارات ومليارات الدولارات، ووضعنا ضغطا هائلا على جيشنا. مات الكثير من الناس. ويشعرنا بأننا عدنا إلى حيث كنا قبل بدء الحرب، إلا أننا ربما في حالة أسوأ قليلا".

وعند سؤاله عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، قال أوباما: "أنا سعيد جدا برؤية وقف إطلاق النار. وآمل أن يستمر"، لكنه تساءل عن الأساس المنطقي للحرب ذاتها.

وأشار أوباما إلى أن إيران، بموجب الاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه خلال إدارته (خطة العمل الشاملة المشتركة)، "كانت قد وافقت على عدم تطوير أسلحة نووية"، مضيفا: "انسحبت هذه الإدارة، أو نسخة سابقة من هذه الإدارة، منه، مما تسبب بعد ذلك في قيام إيران بتطوير قدرات نووية أكبر".