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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوباما ساخرًا من ترامب: الاتفاق الجديد لن يختلف جوهريًا عن ما توصلنا إليه في 2015

أوباما ساخرًا من ترامب: الاتفاق الجديد لن يختلف جوهريًا عن اتفاق 2015
أوباما ساخرًا من ترامب: الاتفاق الجديد لن يختلف جوهريًا عن اتفاق 2015
محمد على

قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أن الاتفاق النووي الذي سيبرمه دونالد ترامب مع إيران إن تحقق، لن يختلف اختلافًا جوهريًا عن اتفاق عام 2015 الذي وقعه مع طهران بعد عامين من المفاوضات وهو الاتفاق نفسه الذي انتقده ترامب وتراجع عنه.

وقال أوباما في مقابلة مع ABC : من المشكوك فيه أن يكون أي اتفاق سيبرم مختلفًا اختلافًا جوهريًا، أو أن يُمثل تحسنًا ملحوظًا عن الاتفاق الذي أبرمناه في البداية، والذي كان ساريًا لفترة طويلة قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة وتمزقه.

كان الرئيس الأمريكي الأسبق نشر مقتطف من المقابلة ، قبل إعلان ترامب تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا.

وأضاف أوباما: لذا، آمل أن يتوقف القصف وأن يتوقف معاناة الناس العاديين نتيجة للحرب، وعندها، يذكرنا هذا بأن فكرة اللجوء إلى القوة أو القصف لحل العديد من مشاكل السياسة الخارجية المعقدة قد تبدو مغرية أحيانًا، لكن الحقيقة هي أن التريث واستكشاف سبل الدبلوماسية واستنفاد جميع الخيارات المتاحة للتوصل إلى اتفاقيات لا تحل المشكلة بالكامل، بل تحل 80% أو 90% منها، مع تجنب اللجوء إلى الحرب.

وأضاف: "قد يظن المرء أننا استوعبنا هذا الدرس الآن، لكن يبدو أننا نضطر بين الحين والآخر إلى إعادة تعلمه.


وكشفت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" عن انقسام داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، وسط تشكي

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