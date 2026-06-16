قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأطباء ترد على الجدل حول مستشفى الشاطبي: لا شكاوى رسمية حتى الآن
ترامب يقولها صريحة مع أمير قطر: من دوني لن تكون هناك إسرائيل
مدبولي يشهد فيديو قصيرا عن بوابة معلومات التجارة الخارجية
مدبولي: متفائلون بانتهاء الحرب الإيرانية الأمريكية.. ونعمل على تقليل تأثير الأزمات
مدبولي: الصدمات العالمية أكدت ضرورة تحقيق التوازن التجاري لحماية الاقتصاد المصري
لقاء مشترك بين الرئيس الأمريكي وأمير قطر.. ترامب يعترف: حاولنا تغيير نظام إيران وفشلنا
الرئيس السيسي يلتقي رئيس المجلس الأوروبي على هامش أعمال قمة مجموعة السبع
الرئيس السيسي لرئيس المجلس الأوروبي: يجب الالتزام بتنفيذ بنود خطة "ترامب" للسلام والبدء في إعمار غزة
مدبولي يوجه بسرعة توفير اعتمادات مالية إضافية لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بالجيزة
الأمم المتحدة: 1.4 مليون نازح في لبنان و16 ألف إمرأة حامل يواجهن المخاطر بسبب النزاع
نجم السنغال يتحدى فرنسا قبل المونديال: لا نشعر بالنقص ونحلم بكأس العالم
من الشك إلى التألق.. كيف خطف إمام عاشور لقب رجل مباراة مصر وبلجيكا في افتتاح المونديال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس ألمانيا يعلن عزم بلاده تزويد الفلبين بطائرات مسيرة

رئيس ألمانيا يعلن عزم بلاده تزويد الفلبين بطائرات مسيرة
رئيس ألمانيا يعلن عزم بلاده تزويد الفلبين بطائرات مسيرة
أ ش أ

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر ـ شتاينماير، الذي يزور الفلبين حاليا، عزمه تزويد خفر السواحل الفلبيني بطائرات مسيرة ومواصلة مشاركة بلاده في تدريبات عسكرية مع مانيلا مستقبلا، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين.

وقال شتاينماير، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع ثنائي عقده مع نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس الابن حسبما ذكرت قناة “إيه بي إس-سي بي إن” الفلبينية اليوم، الثلاثاء: "إن الوضع في بحر الصين الجنوبي، أو كما تسميه الفلبين (بحر الفلبين الغربي)، لا يزال متوترا، وهذا يثير قلقنا، لأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ - وخاصة منطقة جنوب شرق آسيا - هي إحدى أكثر مناطق العالم من حيث الديناميكية الاقتصادية".

وأضاف شتاينماير أنه "إذا وقعت حوادث في هذا الجزء من العالم، فإن هذا يعد مصدرا كبيرا للقلق في أوروبا، لأننا في أوروبا استفدنا كثيرا على مدى عقود من القانون الدولي للبحار".

وأوضح الرئيس الألماني أن "أي انتهاكات للقانون الدولي للبحار يعرض حرية الملاحة للخطر، كما أظهر لنا حصار مضيق هرمز مؤخرا بطريقة بالغة الخطورة".

وأشار شتاينماير إلى أن برلين ومانيلا تضررتا بشدة بسبب حصار مضيق هرمز إذ ارتفعت أسعار الوقود والغذاء ارتفاعا كبيرا، منوها بأنه لهذا السبب فإن البلدين تتعاونان بشأن القضايا السياسية الأمنية للحفاظ على السلم وضمان حرية الملاحة.

كما عبر شتاينماير عن أمله في الانتهاء من اتفاق التجارة الحرة "الطموح" بين الفلبين والاتحاد الأوروبي سريعا من أجل تعزيز التبادل الاقتصادي وضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية - خاصة الألمانية - في الفلبين.

تأتي زيارة الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير اليوم إلى الفلبين في إطار جولة آسيوية تستغرق خمسة أيام كان قد استهلها بزيارة إندونيسيا أمس، الاثنين، ومن المتوقع أن تشمل أيضا أوزبكستان.

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير تزويد خفر السواحل الفلبيني طائرات مسيرة تدريبات عسكرية مع مانيلا تعزيز العلاقات الدفاعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

مدبولي

بقرار حكومي.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام وتفاصيل الزيادة الجديدة 2026

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

منتخب مصر وبلجيكا

حالات تحكيمية مثيرة.. هل استحق زيزو ركلة جزاء أمام بلجيكا ؟

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير العمل يبحث مع السفير الألماني تنقل العمالة والتدريب المهني

مجلس الوزراء

رئيس معلومات الوزراء: منصة التجارة الخارجية أكبر مستودع بيانات في المنطقة

مجلس الوزراء

مدبولي يوجه بسرعة توفير اعتمادات مالية إضافية لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بالجيزة

بالصور

توقفي فورا.. علامات صامتة تؤكد خطورة مستحضرات التجميل

علامات صامتة تخبرك أن مستحضرات التجميل أصبحت خطيرة.. لا تستخدميها بعد ظهور هذه الإشارات
علامات صامتة تخبرك أن مستحضرات التجميل أصبحت خطيرة.. لا تستخدميها بعد ظهور هذه الإشارات
علامات صامتة تخبرك أن مستحضرات التجميل أصبحت خطيرة.. لا تستخدميها بعد ظهور هذه الإشارات

إطلالة جريئة.. ريهام حجاج نثير الجدل فى أحدث ظهور لها

ريهام حجاج نثير الجدل فى اخر ظهور لها
ريهام حجاج نثير الجدل فى اخر ظهور لها
ريهام حجاج نثير الجدل فى اخر ظهور لها

5 أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة دون أن تدري.. تجنبها لتشعر بالبرودة في الصيف

5 أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة دون أن تدري.. تجنبها لتشعر بالبرودة في الصيف
5 أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة دون أن تدري.. تجنبها لتشعر بالبرودة في الصيف
5 أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة دون أن تدري.. تجنبها لتشعر بالبرودة في الصيف

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد