رئيس ألمانيا يعلن عزم بلاده تزويد الفلبين بطائرات مسيرة

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر ـ شتاينماير، الذي يزور الفلبين حاليا، عزمه تزويد خفر السواحل الفلبيني بطائرات مسيرة ومواصلة مشاركة بلاده في تدريبات عسكرية مع مانيلا مستقبلا، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين.

وقال شتاينماير، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع ثنائي عقده مع نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس الابن حسبما ذكرت قناة “إيه بي إس-سي بي إن” الفلبينية اليوم، الثلاثاء: "إن الوضع في بحر الصين الجنوبي، أو كما تسميه الفلبين (بحر الفلبين الغربي)، لا يزال متوترا، وهذا يثير قلقنا، لأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ - وخاصة منطقة جنوب شرق آسيا - هي إحدى أكثر مناطق العالم من حيث الديناميكية الاقتصادية".

وأضاف شتاينماير أنه "إذا وقعت حوادث في هذا الجزء من العالم، فإن هذا يعد مصدرا كبيرا للقلق في أوروبا، لأننا في أوروبا استفدنا كثيرا على مدى عقود من القانون الدولي للبحار".

وأوضح الرئيس الألماني أن "أي انتهاكات للقانون الدولي للبحار يعرض حرية الملاحة للخطر، كما أظهر لنا حصار مضيق هرمز مؤخرا بطريقة بالغة الخطورة".

وأشار شتاينماير إلى أن برلين ومانيلا تضررتا بشدة بسبب حصار مضيق هرمز إذ ارتفعت أسعار الوقود والغذاء ارتفاعا كبيرا، منوها بأنه لهذا السبب فإن البلدين تتعاونان بشأن القضايا السياسية الأمنية للحفاظ على السلم وضمان حرية الملاحة.

كما عبر شتاينماير عن أمله في الانتهاء من اتفاق التجارة الحرة "الطموح" بين الفلبين والاتحاد الأوروبي سريعا من أجل تعزيز التبادل الاقتصادي وضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية - خاصة الألمانية - في الفلبين.

تأتي زيارة الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير اليوم إلى الفلبين في إطار جولة آسيوية تستغرق خمسة أيام كان قد استهلها بزيارة إندونيسيا أمس، الاثنين، ومن المتوقع أن تشمل أيضا أوزبكستان.