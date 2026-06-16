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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحركات واسعة.. وضع حجر الأساس لمستوطنة جديدة جنوب الخليل

تحركات واسعة..وضع حجر الأساس لمستوطنة جديدة جنوب الخليل
تحركات واسعة..وضع حجر الأساس لمستوطنة جديدة جنوب الخليل
محمد على

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتكثيف إجراءاتها الميدانية غرب مدينة دورا جنوب الخليل، بالتزامن مع تحركات استيطانية واسعة، تمهيدًا لوضع حجر الأساس لمستوطنة جديدة تحمل اسم "ناحال دورون" في منطقة جبل طاروسا.


أكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال والمستوطنين شرعوا بالفعل بوضع حجر الأساس للمستوطنة المزمع إقامتها عند مدخل منطقة طاروسا غرب مدينة دورا، في إطار مخططات تهدف إلى توسيع البؤر الاستيطانية وربطها بشبكة المستوطنات المقامة على أراضي محافظة الخليل.


أفادت بأن قوات الاحتلال أغلقت عددًا من الطرق في مناطق دير سامت وحمصة وسوبا وطاروسا، ودفعت بتعزيزات عسكرية رافقتها مجموعات من المستوطنين إلى المنطقة، وسط مخاوف من تسريع مخططات الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وتوسيع البؤر الاستيطانية غرب دورا.


أضافت المصادر أن مستوطنين شرعوا بتسييج أراضٍ فلسطينية تقع بين بلدتي حمصة وسوبا غرب دورا، في خطوة يُنظر إليها على أنها تمهيد للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة.


كما انتشرت أعلام الاحتلال في منطقتي حمصة وطاروسا، بينما أقدمت قوات الاحتلال على إرجاع المركبات ومنع حركة المرور في محيط المنطقة، بالتزامن مع انتشار واسع للمستوطنين في المكان.
 

مصادر فلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الميدانية مدينة دورا

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