وزير الدفاع الإيطالي: الولايات المتحدة لن تنسحب من قواعدها في أراضينا

أكد وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، أنه لن يكون هناك انسحاب أمريكي من القواعد الأمريكية في إيطاليا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كروسيتو عقب محادثات أجراها في البنتاجون مع نظيره الأمريكي، بيت هيجسيث، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وقال كروسيتو إنه لم يلحظ خلال اجتماعه مع هيجسيث أي رغبة أمريكية في الانسحاب من القواعد الإيطالية.

وأضاف: "في الواقع، من منظور ثنائي ومن منظور حلف شمال الأطلسي، يُعد التعاون معنا بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة".

وفيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي من أوروبا، أوضح كروسيتو أن هذه خطة يناقشها الأمريكيون منذ سنوات، وهي عبارة عن التزام أصغر.

وأشار إلى أن "هذه أصول يمكنهم سحبها من أوروبا واستبدالها بسهولة بأصول أوروبية".