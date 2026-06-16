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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكبر مشغلي ناقلات النفط: استئناف الملاحة الكاملة في مضيق هرمز قد يستغرق أسابيع

أكبر مشغلي ناقلات النفط: استئناف الملاحة الكاملة في مضيق هرمز قد يستغرق أسابيع
أكبر مشغلي ناقلات النفط: استئناف الملاحة الكاملة في مضيق هرمز قد يستغرق أسابيع
أ ش أ

قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميتسوي أو إس كيه لاينز» اليابانية، إن مالكي السفن لن يستأنفوا العبور عبر مضيق هرمز لعدة أسابيع إلى أن يقتنعوا بأن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أصبح «فعليا وملموسا»، وذلك وفقا لمقابلة نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية اليوم / الثلاثاء /.

وأدت الحرب الإيرانية التي بدأت في 28 فبراير مع الضربات الأمريكية والإسرائيلية إلى توقف حركة الشحن إلى حد كبير عبر هذا الممر الذي يمر من خلاله نحو خمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب سلع أخرى مثل الألومنيوم واليوريا.

وتملك شركة «ميتسوي أو إس كيه لاينز»، وهي واحدة من أكبر ثلاث شركات شحن في اليابان، أسطولا يضم أكثر من 900 سفينة، تشمل سفن البضائع السائبة وناقلات النفط والعبارات.

وقال جوتارو تامورا، من شركة «ميتسوي أو إس كيه لاينز»، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران: «ما يجب أن يحدث ليس مجرد اتفاق بسيط بين الدول المعنية، بل يجب أن يكون اتفاقا فعليا ينعكس على الأوضاع الحقيقية في مضيق هرمز، بحيث تشعر شركات الشحن بالاطمئنان للعبور من خلاله».

وأضاف تامورا: «في ضوء التجارب التي شهدناها خلال الشهرين الماضيين، أعتقد أنه من المنطقي افتراض أن الأمر قد يستغرق على الأقل بضعة أسابيع، وربما شهرا كاملا».. ولم ترد شركة «ميتسوي أو إس كيه لاينز» على الفور على طلب للتعليق.

وأشار تقرير صحيفة «فاينانشيال تايمز» إلى أن الاتفاق الجاري استكماله بين واشنطن وطهران لم يغير من وجهة نظر تامورا.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال» إن السفن المحملة بالنفط بدأت بالفعل في التحرك خارج المضيق، «عبر الممر الجنوبي»، مؤكدا أنه «آمن ومؤمن بالكامل وفي أفضل حالاته».

الرئيس التنفيذي لشركة «ميتسوي أو إس كيه لاينز» اليابانية مضيق هرمز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

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