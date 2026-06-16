مقتل 5 مسلحين في عملية أمنية في إقليم "البنجاب" الباكستاني

أ ش أ

أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية مقتل خمسة مسلحين إثر وقوع تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالقرب من مدينة "أتك" في إقليم "البنجاب".

ونقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم الثلاثاء عن الإدارة قولها إن قوات الأمن نفذت العملية عقب تلقيها معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في المنطقة، مما أدى إلى وقوع تبادل كثيف لإطلاق النار بين الجانبين ومقتل خمسة مسلحين.

وأشارت القناة إلى أن قوات الأمن عثرت على سترات ناسفة وقنابل يدوية وبنادق رشاشة وذخيرة ومتفجرات في موقع الاشتباكات.