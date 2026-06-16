وزير خارجية إيران: بدء تنفيذ مذكرة التفاهم يوم الجمعة وإنهاء الحرب في لبنان جزء من الاتفاق

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنهم سيطرحون الملف النووي وإلغاء الحظر في المرحلة النهائية من المفاوضات، مشيرًا إلى إن إعلان نهاية الحرب أهم ما حدث في المرحلة الأولى من الاتفاق وتم إعلانه صباح الاثنين.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن البدء الرسمي لتنفيذ مذكرة التفاهم سيكون يوم الجمعة ونهاية الحرب في لبنان موضوع ملزم لنهاية الحرب مع إيران.

وذكر أنهم سيناقشون الملف النووي والعقوبات خلال فترة المفاوضات التي تستمر 60 يوما مع واشنطن.

وتابع أن الطرف الأول في مذكرة التفاهم هو إيران وإسرائيل والطرف الثاني هو إيران وحزب الله.



وأضاف وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري من الكيان الصهيوني على لبنان واستمرار الاحتلال نقض لمذكرة التفاهم وأمس تم الإعلان عن إنهاء الحرب بشكل فوري ونهائي في كل الجبهات ومن بينها لبنان.



وأضاف عراقجي: إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران ويشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

