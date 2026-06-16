أعلنت مصادر عسكرية في مجموعة قوات الجنوب الروسية، نجاح وحداتها في تطهير مدينة "كونستانتينوفكا" الصناعية بأوبلاست دونيتسك تماما من مشغلي ومحطات التحكم بالطائرات المسيرة التابعة للجيش الأوكراني.

وأوضحت المصادر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، أن مشغلي الطائرات المسيّرة أصبحوا الآن يجبرون على العمل من مناطق أبعد، حيث تم تطهير المنطقة المحيطة بكونستانتينوفكا بالكامل بواسطة طائراتنا المسيّرة، ونحتاج الآن إلى تمشيط جميع المناطق ذات الغطاء النباتي المحيطة بأليكسيفو-دروجكوفكا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الاثنين تحرير أكثر من 100 مبنى في كونستانتينوفكا، والقضاء على أكثر من 100 جندي، وثلاث مركبات مدرعة، و18 شاحنة صغيرة.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في دونباس الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.