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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يوافق على فتح أول فصول مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا في خطوة تاريخية

الاتحاد الأوروبي يوافق على فتح أول فصول مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا في خطوة وصفت بـ"التاريخية"
الاتحاد الأوروبي يوافق على فتح أول فصول مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا في خطوة وصفت بـ"التاريخية"
أ ش أ

أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على فتح أول جولة من فصول مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا، في خطوة وصفت بأنها تقدم كبير في مسار توسيع الاتحاد.

وأوضح الزعيمان - في بيان رسمي - أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ، خلال المؤتمر الحكومي الدولي الأول المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، بفتح مجموعة المفاوضات الخاصة بـ"الأساسيات"، والتي تعد العمود الفقري لعملية الانضمام إلى التكتل.

وتشمل هذه المجموعة القيم والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها سيادة القانون وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، فيما أكد البيان أن هذه الخطوة تمثل اعترافا بالإصرار والشجاعة والعمل الجاد اللذين أظهرتهما أوكرانيا ومولدوفا في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجههما.

كما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن القرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن ما يقدمه الاتحاد من سلام واستقرار وفرص تنموية يظل خيارا فريدا لا مثيل له.

وشدد البيان على أن التوسع الأوروبي يمثل خيارا استراتيجيا، إذ يسهم في تعزيز السلام والأمن والازدهار في مختلف أنحاء القارة الأوروبية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة التي يشهدها العالم.

واختتم رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية بيانهما بالتأكيد على أن سياسة التوسع لا تزال واحدة من أكبر قصص النجاح في تاريخ الاتحاد الأوروبي وتمثل أفضل استثمار في مستقبل أوروبي مشترك وأكثر استقرارا وازدهارا.

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أول جولة من فصول مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا

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