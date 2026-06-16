إمبراطور اليابان ناروهيتو يزور قصر هيت لو في هولندا

قام إمبراطور اليابان ناروهيتو بجولة في قصر هيت لو التاريخي في مدينة أبيلدورن الهولندية اليوم / الثلاثاء / خلال زيارته الرسمية لهولندا.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية أن عدسات الكاميرات التقطت صورًا للإمبراطور، المقيم في المقر الملكي المجاور، لدى دخوله الفناء الأمامي لقلعة هيت أود لو التابعة للقصر، الذي شُيّد في القرن الـ17 بأمر من الملك ويليام الثالث، ويُدار كمتحف حاليًا.

وزار الإمبراطور الغرف التاريخية بالقصر وشاهد لوحاتٍ لفنانين من البلاط الملكي وتفقد مجموعاتٍ فنيةٍ من بينها قطعٌ خزفية، كما استمتع بإطلالةٍ على الحدائق من سطح القصر.

ومن المقرر أن يتوجه الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو إلى أمستردام في وقت لاحق اليوم، حيث سيحضران فعالياتٍ رسميةً كضيفي شرف في اليوم التالي.