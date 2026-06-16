الرئيس الفرنسي يستقبل نظيره الأوكراني قبيل بدء اجتماعات قمة مجموعة السبع

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم / الثلاثاء / نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مدينة "إيفيان" الفرنسية، وذلك قبيل بدء اجتماعات قمة مجموعة السبع.

ومن المقرر أن تشهد القمة جلسة عمل مخصصة لبحث "بناء السلام والأمن في أوكرانيا وأوروبا" بحضور الرئيس الأوكراني.

كما شهدت قاعة القمة وصول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي .



وكانت قد انطلقت في مدينة "إيفيان" الفرنسية، مساء أمس / الاثنين / ، أعمال قمة مجموعة السبع (G7)، بمشاركة قادة الدول الأعضاء السبع: فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، واليابان، إلى جانب قادة الاتحاد الأوروبي وعدد من رؤساء الدول والمنظمات الدولية المدعوة.



وتختتم القمة أعمالها غدا / الأربعاء / بجلسات تركز على "تحفيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام" بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إلى جانب بحث "ضمان النشر الآمن والسريع والفعال للذكاء الاصطناعي" بحضور قادة قطاع الأعمال التكنولوجي، يليه المؤتمر الصحفي الختامي للرئيس الفرنسي للإعلان عن نتائج قمة مجموعة السبع.

