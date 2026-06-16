رئيس كوريا الجنوبية يرحب باتفاق السلام الأمريكي - الإيراني

أ ش أ

رحب الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه - ميونج باتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، ووصفه بأنه "تقدم مهم" انتظره المجتمع الدولي طويلا.

وأعرب لي - في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أوردته هيئة الإذاعة الكورية “كيه بي إس” اليوم، الثلاثاء، عن أمله في أن ييسر الاتفاق استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط سريعا، ويضع أسس تحقيق الأمن والإزدهار لشعوب المنطقة.

وأشاد رئيس كوريا الجنوبية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والجهود الدبلوماسية لكل الدول التي شاركت في مفاوضات السلام.

كما أعرب الرئيس لي عن أمله في استقرار إمدادات الطاقة العالمية، والاستئناف السريع للمرور الآمن للسفن من كوريا الجنوبية والدول الأخرى عبر مضيق هرمز.

وتعهد "لي" بأن تقدم بلاده - باعتبارها عضوا مسئولا في المجتمع الدولي - كل الدعم والتعاون الضروريين لضمان أن يساهم الاتفاق في تحقيق السلام والازدهار حول العالم.