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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال ينفذ أكثر من 130 غارة في 24 ساعة على النبطية وبلداتها

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي اعتدى بأكثر من 130 غارة في 24 ساعة على النبطية وبلداتها.

وفي وقت لاحق ؛ قال الدكتور أنطوان الزغبي رئيس الصليب الأحمر اللبناني، إن التصعيد الإسرائيلي الأخير بدأ خلال ساعات الليل واستهدف عدة مناطق في جنوب لبنان، إضافة إلى مناطق في البقاع، مشيرًا إلى أن فرق الصليب الأحمر اللبناني تواصل أداء واجبها الإنساني في ظل ظروف ميدانية معقدة وخطيرة.

وأوضح في مداخلة زووم مع الإعلامية إنجي عهدي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع الميداني بالغ الخطورة، لا سيما في الجنوب اللبناني ومنطقتي بعلبك والبقاع، لافتًا إلى أن فرق الإسعاف تواجه تحديات كبيرة أثناء تنفيذ مهامها، بسبب استمرار القصف واستهداف مناطق متعددة بشكل متزامن.

وأشار إلى أن عمليات الإغاثة والإسعاف أصبحت أكثر تعقيدًا نتيجة القصف المستمر، موضحًا أن الفرق الميدانية لا تستطيع التحرك بسهولة إلى بعض المناطق الواقعة تحت الاستهداف المباشر، ما يحد من قدرتها على الوصول السريع إلى الضحايا والمصابين.

وأكد أن الصليب الأحمر اللبناني لا يمتلك حتى الآن أرقامًا نهائية أو دقيقة بشأن أعداد الضحايا والمصابين جراء الاعتداءات التي بدأت منذ ساعات الليل واستمرت حتى الآن، بسبب استمرار العمليات العسكرية وصعوبة تقييم الأضرار بشكل كامل.

ولفت إلى أنه كان هناك خلال الفترة الماضية ترقب لالتزام نسبي بوقف إطلاق النار، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى غياب أي احترام لهذا الوقف، مع عودة الجبهات اللبنانية إلى الاشتعال واتساع رقعة المواجهات في أكثر من منطقة.

لبنان جنوب لبنان جيش الاحتلال الطيران الحربي الإسرائيلي مدينة النبطية

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