انفجارات عنيفة وكثيفة تضرب جنوب لبنان

أفادت مصادر لبنانية بوقوع انفجارات عنيفة وكثيفة في تلك علي الطاهر جنوبي لبنان.

وبالأمس ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، مقتل قائد "الكتيبة 52" فيما يسمى بـ "تشكيل المسارات الحديدية (401)" وثلاثة جنود في هجوم جنوبي لبنان،

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سمح بالنشر في هذا الهجوم.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن الهجوم أسفر عن مقتل الليفتنانت دور جيداليا بن سيمحون، 32 عاماً، من "بيت هاشيتا"، وهو قائد الكتيبة 52 في تشكيل "المسارات الحديدية" (401)، و3 جنود لم يسمح بنشر أسمائهم بعد، وذلك في هجوم استهدف دبابات جنوبي لبنان".