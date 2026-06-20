إسماعيل صيباري يحصد جائزة أفضل لاعب بمباراة المغرب واسكتلندا

حقق منتخب المغرب فوزًا ثمينًا على نظيره اسكتلندا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جيليت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم ٢٠٢٦، ليواصل منتخب أسود الأطلس نتائجه الإيجابية ويقترب خطوة كبيرة من حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

ودخل المنتخب المغربي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما فرض التعادل على منتخب البرازيل في الجولة الأولى بهدف لكل فريق، بينما خاض المنتخب الاسكتلندي المواجهة بعد فوزه على هايتي بهدفين دون رد، وهو ما منح المباراة أهمية كبيرة في صراع المنافسة على صدارة المجموعة.

ولم ينتظر المنتخب المغربي كثيرًا لفرض سيطرته، حيث تمكن إسماعيل صيباري من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية، بعدما استغل تمريرة مميزة من إبراهيم دياز، ليواصل اللاعب تألقه ويسجل للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، مؤكدًا قيمته الكبيرة داخل صفوف المنتخب المغربي.

وعقب الهدف، نجح لاعبو المغرب في فرض إيقاعهم على مجريات اللقاء، مع تنظيم دفاعي قوي وانضباط تكتيكي حد من خطورة المنتخب الاسكتلندي، الذي حاول العودة في النتيجة خلال فترات المباراة، إلا أن الدفاع المغربي وحارس المرمى حافظا على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار، عزز المنتخب المغربي حظوظه في بلوغ الدور المقبل للمرة الثانية على التوالي، بعدما كان قد حقق إنجازًا تاريخيًا في النسخة الماضية من كأس العالم، ويواصل تقديم مستويات مميزة تؤكد تطور الكرة المغربية على الساحة الدولية.

كما شهد اللقاء إنجازًا جديدًا لمنتخب المغرب، بعدما رفع رصيده إلى ستة انتصارات في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليصبح أكثر المنتخبات الإفريقية تحقيقًا للفوز في تاريخ البطولة، متساويًا مع منتخبي غانا ونيجيريا في هذا الرقم.

صيباري يحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة

نال إسماعيل صيباري جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قدم أداءً مميزًا وسجل هدف الفوز الوحيد، ليقود منتخب المغرب إلى انتصار غالٍ، ويؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الفريق خلال منافسات كأس العالم ٢٠٢٦، بعدما واصل التسجيل للمباراة الثانية تواليًا وأسهم بشكل مباشر في اقتراب منتخب بلاده من التأهل إلى الدور المقبل