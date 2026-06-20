المغرب ينتزع فوزًا ثمينًا ويعتلي صدارة المجموعة الثالثة

حقق المنتخب المغربي أول انتصاراته في بطولة كأس العالم 2026، بعدما تفوق على نظيره الإسكتلندي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين فجر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

صيباري يحسم المواجهة بهدف مبكر

لم ينتظر المنتخب المغربي كثيرًا لفرض أفضليته، حيث تمكن إسماعيل صيباري من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثانية، مستغلًا البداية القوية لـ”أسود الأطلس”، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية عززت من فرصه في التأهل إلى دور الـ32.

سيطرة مغربية واستبسال دفاعي

وقدم المنتخب المغربي واحدة من أفضل مبارياته في البطولة، بعدما فرض سيطرته على مجريات اللعب طوال فترات اللقاء، ونجح في صناعة العديد من الفرص الهجومية، بينما اكتفى المنتخب الإسكتلندي بالاعتماد على الهجمات المرتدة في محاولة لإدراك التعادل، إلا أن الدفاع المغربي وحارس المرمى ياسين بونو نجحا في الحفاظ على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية.

مشوار المنتخبين في البطولة

وكان المنتخب المغربي قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل بهدف لكل فريق أمام المنتخب البرازيلي في الجولة الأولى، قبل أن يحقق انتصاره الأول على حساب إسكتلندا. في المقابل، دخل المنتخب الإسكتلندي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الافتتاحية على منتخب هايتي، لكنه تلقى خسارته الأولى في البطولة.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الثانية

بهذا الانتصار، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى أربع نقاط لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد المنتخب الإسكتلندي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني. ويأتي المنتخب البرازيلي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل منتخب هايتي الترتيب من دون رصيد، وذلك قبل المواجهة التي تجمع البرازيل وهايتي، والتي ستحدد الشكل النهائي لترتيب المجموعة عقب ختام منافسات الجولة الثانية.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات المغرب والبرازيل وإسكتلندا وهايتي، مع استمرار المنافسة بقوة على بطاقتي التأهل إلى دور الـ32