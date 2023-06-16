زراعة الشيوخ تناقش ملف استيراد حبوب الغلة .. الأحد المقبل

تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اجتماعا يوم الأحد المقبل، تناقش خلاله الاقتراح برغبة المقدم من النائبين نصيف حفناوي و حسين خضير بشأن استيراد وبيع حبوب الغلة التي يستخدمها الفلاحين في حفظ الغلال والأرز من التسوس، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الصحة والسكان، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، وبحضور المسئولين عن وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والصحة والسكان، والتنمية.

كما من المقرر أن تستعرض اللجنة خلال، اجتماعاتها الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المعد عن ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من النائبة سماء سليمان، بشأن الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه المستخدمة في الزراعة التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي، وبشأن الاستفادة من منظومة إدارة مياه الآبار التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخى، و بشأن الاستفادة من منظومة الري الذكي لتوفير ثلث المياه المستخدمة في زراعة الأرز التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي.