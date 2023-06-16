برلمانية: محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية طفرة تنموية

ثمنت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، افتتاح الرئيس محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، مؤكدة أن مثل هذه المشاريع التي نشهد إطلاقها بشكل مستمر توضح أن الدولة تعمل جاهدة لركل العجلة التنموية في سبيل تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة.

وأشارت "محروس" إلى أن إنشاء محطة تحيا مصر بمثابة طفرة تنموية تعزز دور مصر علي الخريطة العالمية ، مؤكدة أنه علينا أن نفتخر بما تحققه الدولة والقيادة السياسية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها مصر والعالم خاصة وأن المحطة هي الأولي من نوعها في دعم تجارة الترانزيت مما يعزز من وجودها التجاري علي المستوي الدولي .

وأضافت عضو التنسيقية أن مصر الآن أصبح لديها مميزات تنافسية عالمية فضلا عن أنه علينا أن نفتخر بما حققناه من تطوير بميناء الإسكندرية، والذي يعد حاليا من أهم الموانئ العالمية إلي لم يكن في مقدمتهم .

وقالت إن محطة تحيا مصر تم تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية حتي تواكب حركة النقل العالمية بأفضل صورة، منوهة fأنه يجب علي كل مواطن مصري التقدير لما قطعته الدولة من شوط كبير في طريق التنمية، لأن هذا يعكس مدي جدية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وبالتأكيد كل هذا التطوير سوف نجني ثماره علي كافة الأصعدة في القريب العاجل.