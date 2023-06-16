عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية طفرة تنموية

مرثا محروس عضو مجلس
مرثا محروس عضو مجلس النواب

ثمنت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، افتتاح الرئيس محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، مؤكدة أن مثل هذه المشاريع التي نشهد إطلاقها بشكل مستمر توضح أن الدولة تعمل جاهدة لركل العجلة التنموية في سبيل تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة.

 

 

 وأشارت "محروس" إلى أن إنشاء محطة تحيا مصر بمثابة طفرة تنموية تعزز دور  مصر علي الخريطة العالمية ، مؤكدة أنه علينا أن نفتخر بما تحققه الدولة والقيادة السياسية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها مصر والعالم خاصة وأن المحطة هي الأولي من نوعها في دعم تجارة الترانزيت مما يعزز من وجودها التجاري علي المستوي الدولي .

 

وأضافت عضو التنسيقية أن مصر الآن أصبح لديها مميزات تنافسية عالمية فضلا عن أنه علينا أن نفتخر بما حققناه من تطوير بميناء الإسكندرية، والذي يعد حاليا من أهم الموانئ العالمية إلي لم يكن في مقدمتهم .

 

وقالت إن محطة تحيا مصر تم تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية حتي تواكب حركة النقل العالمية بأفضل صورة، منوهة fأنه يجب علي كل مواطن مصري التقدير لما قطعته الدولة من شوط كبير في طريق التنمية، لأن هذا يعكس مدي جدية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وبالتأكيد كل هذا التطوير سوف نجني ثماره علي كافة الأصعدة في القريب العاجل. 

رثا محروس مجلس النواب حماه الوطن ميناء الإسكندرية تحيا مصر تنسيقية شباب الاحزاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عرض رسمي من سيلتافيجو الإسباني لضم نجم الأهلي.. تفاصيل

الجرام يودع الـ2000 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

رد فعل مفاجىء من الخطيب بشأن تحقيق الفيفا مع أفشة

3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز بالميركاتو الصيفي

كولر يقرر رحيل رباعي الأهلي عن الفريق بالميركاتو الصيفي |تعرف عليهم

375 جنيها دفعة واحدة.. هبوط أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-6-2023

وباء جديد ينتشر في مدينة عربية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الجمعة

استطلاعات: الليكود يعزز قوته في إسرائيل

لتعزيز العلاقات.. الرئيس الروسي سيلتقي بنظيره الإماراتي في سان بطرسبرج

طريقة إحرام النبي في حجة الوداع.. تعرف على السنن والمحظورات

مجزرة عائلية في العراق.. ماذا حدث؟

بعد بنزيما.. اتحاد جدة يحسم صفقة عالمية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة المكرونة بالبسطرمة| شهية وغير تقليدية

عمرها آلاف السنين.. لغز أسوار من الحجارة الضخمة على طول نهر النيل في مصر

10 صور تكشف إطلالات شقيقة محمد صلاح| أنيقة ومحتشمة

نشرة المرأة والصحة| عارضة أزياء سعودية تشعل السوشيال ميديا بجمالها... طريقة تحميك من سرطان القولون

فيديو

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

أزهى عصور التحفيل .. فوز الأهلي خلى جمهور الرجاء يروّقوا الوداد بأغنية سطلانة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ