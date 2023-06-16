جامعة القاهرة في أسبوع| تعاون مشترك مع الصحفيين.. وقافلة لطب الأسنان بمركز رعاية المسنين

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع صدى البلد، حصاد أبرز أخبار الجامعة خلال هذه الفترة.

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومحمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفى محمد كامل، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

من جانبه أعرب الدكتور محمد الخشت عن اعتزازه وتقديره للصحفيين ودورهم في المجتمع، مؤكدًا على استعداد جامعة القاهرة الدائم للتعاون وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن لنقابة الصحفيين باعتبارها أحد أهم قلاع الرأي في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من توقيع البروتوكولات قريبًا بعد العرض على مجلس الجامعة والانتهاء من الإجراءات القانونية.

فيما قدم نقيب الصحفيين الشكر للدكتور الخشت، وقدم له الدعوة لزيارة نقابة الصحفيين لعقد ندوة ثقافية عن إسهاماته وكتاباته، خاصة في فلسفة الأديان ورؤيته حول تجديد الخطاب الديني، ووثيقة التنوير، وكتابه نحو تأسيس عصر ديني جديد، مؤكدًا على أن الدكتور الخشت واحد من أبرز المفكرين في تجديد الخطاب الديني.

وناقش الجانبان توقيع بروتوكول تعاون مشترك في عدة مجالات، حيث سيتم التجهيز لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين نقابة الصحفيين ومستشفيات جامعة القاهرة والجهات التابعة لها لتقديم الخدمات الصحية للصحفيين وأسرهم بأجر اقتصادي، بالإضافة إلى توقيع برتوكول تعاون آخر حول التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل وأبرزها تدريب طلاب كلية الإعلام في مركز تدريب نقابة الصحفيين.

كما اتفق الجانبان علي تقديم خصم لأبناء الصحفيين بالبرامج الخاصة والتعليم المدمج ومركز اللغات والترجمة بنسبة 10% لجميع البرامج.

على الجانب الآخر، نظم مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية المسنين، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية علاجية متخصصة في مجال طب الأسنان للمسنين، وذلك بمقر المركز، وفي إطار دور الجامعة الخدمي والتنموي والحرص على دعم المنظومة الصحية لجميع منتسبي الجامعة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن القافلة ضمت نخبة متميزة من أطباء كلية طب الفم والأسنان، وأجرت الكشف الطبي على 28 حالة، وحولت 15 حالة لكلية طب الأسنان، وقدمت الخدمات العلاجية في مجال علاج اللثة وحشو الأسنان وتنظيف الجير، كما قدمت خدمات توعوية لطرق العناية السليمة بصحة الفم والأسنان وكيفية الوقاية من الأمراض المختلفة التي قد تصيب الفم وعلاجها في مراحلها المبكرة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص إدارة الجامعة على الاهتمام بجميع منسوبيها باستمرار وبمختلف السُبل، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية اللائقة بهم، وتخفيف الأعباء الحياتية عن كاهلهم، وتحسينها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن دور الجامعة يتسع ليشمل خدمة المجتمع المحلي والبيئة المحيطة.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن إدارة الجامعة تحرص على الاهتمام بجميع منسوبيها باستمرار، وتقدم الرعاية الطبية اللائقة بهم من خلال الاستعانة بالكفاءات والكوادر البشرية بالجامعة في مختلف التخصصات والمجالات، وتوفر لهم الرعاية الصحية والخدمية والتوعوية، موضحًا أن القافلة قامت بالكشف على المسنين وقدمت العلاج لهم بالمجان، وحولت بعض الحالات التي تتطلب إجراء عمليات جراحية لكلية طب الأسنان.