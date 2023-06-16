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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد كونفوشيوس جامعة القاهرة.. اليوم مواعيد امتحان تحديد مستوى اللغة الصينية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن  معهد كونفوشيوس جامعة القاهرة أنه سوف يتم عقد امتحان تحديد مستوى اللغة الصينية (HSKمستويات 1,2,3,4,5,6) امتحان HSK مستوى مبتدئ ومتوسط ومتقدم، اليوم السبت الموافق 16 يوليو 2023.

وأوضح المعهد ان الامتحان سوف يعقد حضوري داخل المعهد، ويتم التسجيل للامتحان على الانترنت و تسديد الرسوم في المعهد، وأن إجراءات التسجيل كالتالي:

1- التسجيل عبر الانترنت: الدخول على الموقع الرسمي لامتحان اللغة الصينية www.chinesetest.cn  للتسجيل
خطوات التسجيل:

عمل حساب على الموقع - اختيار مكان الاختبار - ملء البيانات المطلوبة - التأكد من صحة البيانات - نجاح عملية التسجيل.

الأوراق المطلوبة: صورة من جواز السفر (مطابقة لصورة جواز السفر التي حملت على الموقع) أو الرقم القومي، ورسوم الامتحان.

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وعلى جانب آخر استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ومحمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفى محمد كامل، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأعرب الدكتور محمد الخشت عن اعتزازه وتقديره للصحفيين ودورهم في المجتمع، مؤكدًا استعداد جامعة القاهرة الدائم للتعاون وتقديم جميع أوجه الدعم الممكن لنقابة الصحفيين، باعتبارها إحدى أهم قلاع الرأي في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من توقيع البروتوكولات قريبًا بعد العرض على مجلس الجامعة والانتهاء من الإجراءات القانونية.

فيما قدم نقيب الصحفيين الشكر للدكتور الخشت، وقدم له الدعوة لزيارة نقابة الصحفيين لعقد ندوة ثقافية عن إسهاماته وكتاباته، خاصة في فلسفة الأديان ورؤيته حول تجديد الخطاب الديني، ووثيقة التنوير، وكتابه نحو تأسيس عصر ديني جديد، مؤكدًا أن الدكتور الخشت واحد من أبرز المفكرين في تجديد الخطاب الديني.
 

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