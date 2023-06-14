ناقشت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، مشاريع تخرج الفرقة الرابعة بقسم ميديكال وقسم هندسة برمجيات، ويتم مناقشة مشروعات الشعبة العامة اليوم والأربعاء.

وقال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، إن الكلية قد ناقشت 57 مشروعا بإجمالي 280 طالبا بقسم ميديكال ، و17 مشروعا 29 طالبا بقسم هندسة برمجيات.

وأشاد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بحلوان بالمستوى المتميز للطلاب، وأثنى على اختيارات مشروعات التخرج، والتى تخدم المجتمع فى مجالات عديدة.

وأشارت الدكتورة منال عبد القادر وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بحلوان، إنه جار الانتهاء من أعمال الكنترولات ومراجعة استيفاء شروط التخرج لإعلان النتائج للطلاب في أقرب وقت.



وينظم معمل توثيق بحوث أدب الأطفال، بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان، المؤتمر السنوى الثامن عشر بعنوان "أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية محليا وعربيا وعالميا"، يومي 13 و14 سبتمبر المقبل.

وتقام فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، والدكتورة سهير محفوظ أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان وجامعة قناة السويس والمستشار العلمى لمعمل توثيق بحوث أدب الأطفال بالمكتبة المركزية، وتحت إشراف أشرف إمام مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة حلوان تناقش مشروعات التخرج (3)

حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة حلوان تناقش مشروعات التخرج (4)

حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة حلوان تناقش مشروعات التخرج (5)

حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة حلوان تناقش مشروعات التخرج (6)

حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة حلوان تناقش مشروعات التخرج (7)

حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة حلوان تناقش مشروعات التخرج (8)

حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة حلوان تناقش مشروعات التخرج (9)

حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة حلوان تناقش مشروعات التخرج (10)

حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة حلوان تناقش مشروعات التخرج (11)

حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة حلوان تناقش مشروعات التخرج (1)