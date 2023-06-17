الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي فيوتشر وهذا هو بديل حمدي فتحي

كشف الإعلامية سهام صالح، عن الصفقات المحتلة التي سيتعاقد معها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الأيام القادمة.

وقالت سهام صالح عبر برنامج الكلاسيكو : من الأخر عمر كمال وناصر ماهر يقتربون من الانتقال لنادي الزمالك وهنسمع الكلام ده الايام اللي جاية.



ومن ناحية أخرى أكدت على أن بديل حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي اقترب من الرحيل إلى فريق الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت سهام صالح : بديل حمدي فتحي هو محمد رضا بوبو والي ساهم في الصفقة ديه زميلة في الفريق كريم نيدفيد.