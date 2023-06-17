مدبولي لـ بوتين: وقف إطلاق النار يمهد لبدء مفاوضات جادة بين موسكو وكييف

أبلغ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن وقف إطلاق النار سيمهد الطريق لبدء مفاوضات جادة بين موسكو وكييف.

جاء ذلك الملاحظات الافتتاحية لزعماء الدول الافريقية الذين يسعون إلى التوسط في النزاع الأوكراني لتقديم قائمة بالأسباب التي تجعله يعتقد أن العديد من مقترحاتهم كانت مضللة.

وتدعم مصر جهود المساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية إدراكا منها للأزمة وتداعياتها شديدة الوطأة.

ونيابة عن الرئيس السيسي يشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري في اجتماع رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية مع الرئيس الروسي.

ورحب بوتين أولاً بقادة السنغال ومصر وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو وجزر القمر وجنوب إفريقيا في قصر كونستانتينوفسكي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر على الشاطئ الجنوبي لخليج فنلندا ، مؤكداً التزام روسيا تجاه القارة.

ولكن بعد العروض التي قدمها زعماء جزر القمر والسنغال وجنوب إفريقيا ، تدخل للطعن في افتراضات الخطة قبل أن تذهب جولة التعليقات من جميع الممثلين إلى أبعد من ذلك.

وكرر بوتين موقفه بأن أوكرانيا والغرب قد بدآ الصراع قبل وقت طويل من إرسال روسيا قواتها المسلحة عبر الحدود في فبراير من العام الماضي.

وقال إن الغرب ، وليس روسيا ، هو المسؤول عن الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء العالمية في أوائل العام الماضي.

وقال للوفد إن صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود التي سمحت بها روسيا خلال العام الماضي لم تفعل شيئًا للتخفيف من الصعوبات التي تواجهها إفريقيا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية لأنها ذهبت إلى حد كبير إلى الدول الغنية.

وقال إن روسيا لم ترفض أبدًا إجراء محادثات مع الجانب الأوكراني ، الأمر الذي أعاقته كييف.

وتتضمن الخطة الأفريقية دعوة لجميع الأطفال المحاصرين في الصراع للعودة إلى حيث أتوا ، لكن بوتين قال إن روسيا لا تمنع أي أطفال أوكرانيين من العودة إلى ديارهم.

وقال: 'لقد أخرجناهم من منطقة الصراع ، وأنقذنا حياتهم'.

ويسعى القادة الأفارقة للاتفاق على سلسلة من 'إجراءات بناء الثقة' حتى مع بدء أوكرانيا الأسبوع الماضي هجوما مضادا لطرد القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية التي تحتلها.

حدد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا النقاط العشر للمبادرة الأفريقية ، بعد أن قال رئيس جزر القمر آزالي أسوماني ، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ، لبوتين:

'لقد جئنا إلى هنا لنستمع إليكم ، ومن خلالكم الشعب الروسي ، ونشجعكم على الدخول في مفاوضات مع أوكرانيا من أجل وضع حد لهذه المحنة الصعبة.

'لقد كلفنا أنفسنا بهذه المهمة لأننا ، للأسف ، اضطررنا كأفارقة إلى إدارة العديد من النزاعات ، ومن خلال الحوار والمفاوضات نجحنا في حلها'.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال بعد لقائه القادة في كييف يوم الجمعة إن محادثات السلام مع روسيا لن تكون ممكنة إلا بعد أن تسحب موسكو قواتها من الأراضي الأوكرانية المحتلة.

وأضاف أنه لا يستطيع أن يفهم ما يمكن تحقيقه من لقاء الوفد مع بوتين.

وقال بوتين إن روسيا 'منفتحة على الحوار البناء مع أي شخص يريد إحلال السلام على أساس مبادئ العدالة والاعتراف بالمصالح المشروعة للأطراف'.

ومع ذلك ، قالت روسيا مرارًا وتكرارًا إن أي تسوية يجب أن تأخذ في الاعتبار 'الحقائق الجديدة' ، أي ضمها المعلن لخمس مقاطعات أوكرانية ، أربع منها تسيطر جزئيًا فقط.