عرض قطري مغري لمحمد عبد المنعم ..تفاصيل

أعلن اللاعب احمد حسن عن وجود عرض قطري للاعب النادي الأهلي محمد عبد المنعم، جاء ذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك".

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته: "خاص.. عرض قطري مغري لمحمد عبد المنعم.. والأهلي يتمسك ببقاء اللاعب".

على جانب أخر أعلن نادي أهلي جدة عن ضمه للاعب البرازيلي باولينيو، ليدعم خط وسط الفريق ابتداء من الموسم المقبل.

وعلق الأهلي على انتقال اللاعب البرازيلي عبر حسابه الرسمي على موقع" تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا: "هنا اختار باولينيو وجهته لثلاثة مواسم".

كان باولينيو قد أنهى عقده مع فريق قوانجتشو إيفرجراند الصيني باتفاق مشترك، وذلك في شهر يونيو الماضي، ليصبح حرا بالانتقال إلى أي فريق.

ولعب باولينيو للعديد من الأندية خلال مسيرته التي برز خلالها بداية من فريق كورنثيانز، ومنه انتقل إلى توتنهام الإنجليزي ثم إلى قوانجتشو إيفرجراند، ثم إلى برشلونة الإسباني وبعد ذلك عاد للدوري الصيني مجددا.

وعلى المستوى الدولي لعب باولينيو مع منتخب البرازيل في بطولة كأس القارات 2013 وكأس العالم 2014 و2018.