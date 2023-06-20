مقابل 93 مليون جنيه.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، توصل نادي الوكرة القطري لاتفاق نهائي مع النادي الأهلي، لضم لاعبه حمدي فتحي حلال الميركاتو الصيفي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذعي “مع شوبير”:" بالنسبة لـ حمدي فتحي، الأمر انتهي مقابل 3 ملايين دولار (أي ما يعادل 93 مليون جنيه مصري)، و500 ألف دولار إضافات تتعلق بنسبة المشاركة وعدة أمور أخرى".

وأضاف:" الأهلي لديه مشكلة وهي وجود نسبة 20 % من سعر البيع لصالح نادي إنبي أي ما يعادل نحو 600 ألف دولار".

وواصل:" عندما تعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي، لم يكن يتخيل أن هذه النسبة ستعادل هذا المبلغ، لكن اللاعي يستاهل وهذه شطارة من نادي إنبي".

الأهلي يستعد لمواجهة حرس الحدود:

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود، الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتوج الأهلي مؤخرا بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد البيضاوي المغربي.