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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذا ما طلبه وزير الأمن القومي الإسرائيلي من نتنياهو بعد استبعاده

هذا ما طلبه وزير
هذا ما طلبه وزير الأمن القومي الإسرائيلي من نتنياهو

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، الأربعاء، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، أجرى الليلة الماضية، اتصالات مع مكتب رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، بعد استبعاده من المناقشة الأمنية التي عقدها الأخير أمس في أعقاب عملية إطلاق النار قرب رام الله والتي أدت لمقتل 4 مستوطنين.

 

وبحسب الصحيفة، فإن بن جفير، قال في رسالة وجهها لنتنياهو عبر مكتب الأخير :"الأوضاع في الضفة قد تغيرت بشكل لا يطاق، والسكان والجنود يشعرون بأنه تم التخلي عنهم، أطالب بإجراء مناقشة حول إمكانية شن عملية واسعة النطاق".

 

وأضاف بن جفير: "الموافقة على إنشاء مستوطنة جديدة بالضفة، حاجة حيوية اليوم، ومهمة لمستقبل الصهيونية بشكل عام .. لقد عملت لسنوات عديدة مع أصدقائي لإقامة مستوطنات وأعمال بناء واسعة في الضفة، والحكومة الحالية هي الأفضل لتنفيذ مثل هذا الخيار، وفي نفس الوقت علينا القيام بعملية عسكرية واسعة للقضاء على أوكار الإرهاب، والقضاء على الإرهابيين، وإقامة الحواجز والعودة إلى عمليات الاغتيال من أجل إعادة الأمن للضفة".

 

وكان نتنياهو استبعد بن جفير، وحليفه بتسلئيل سموتريتش، من المناقشات الأمنية بعد وصولهما لمكان العملية أمس، خاصة بعد تصريحات بن جفير الذي طالب بإسقاط المباني على رؤس سكانيها بقصفها جوًا وبدء عملية عسكرية واسعة النطاق واغتيال قادة حماس.

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