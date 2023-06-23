سمك طازج .. أحمد الفيشاوي يمازح جمهوره في عمق البحر | شاهد

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورًا من إجازته الصيفية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر الفيشاوي في الصور، خلال رحلة غطس تحت أعماق البحر، وعلق كاتبًا: “سمك طازج”.

يذكر أنه قام الفنان أحمد الفيشاوي، والمنتج أيمن يوسف، بافتتاح فيلم رهبة مصنع الكراسي، ليلة الأربعاء 31 مايو، في المملكة العربية السعودية.

وأقيم عرض خاص لفيلم أحمد الفيشاوي، الجديد رهبة مصنع الكراسي، بأحد سينمات المملكة العربية السعودية، بحضور المنتج أيمن يوسف

فيلم رهبة مصنع الكراسي في مصر

وفي يوم 22 مايو الماضي، أقيم عرض خاص لفيلم رهبة مصنع الكراسي، للفنان أحمد الفيشاوي، في أحد سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وشهد العرض الخاص لفيلم رهبة مصنع الكراسي، في مصر، حضور: (أحمد الفيشاوي، محمد القس، ثراء جبيل، نسرين أمين، أحمد رمزي، عبد الرحمن حسن، المنتج أيمن يوسف)، وآخرون.